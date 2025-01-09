NASA признало, что Китай может первым доставить образцы с Марса

NASA объявило о задержке в программе возвращения образцов с Марса на Землю, известной как Mars Sample Return (MSR), которая началась 15 лет назад с бюджетом $3 миллиарда. Из-за сложности выполнения и роста расходов программа будет пересмотрена, а ее реализация перенесена на 2031 год и позже. Между тем Китай планирует опередить США в этой сфере, доставив свои образцы уже в 2031 году.

Пересмотр программы MSR

Проблемы в реализации MSR стали очевидными через три года после ее старта, когда расходы выросли до 8-11 миллиардов долларов, напоминает 24 Канал. В апреле 2024 года NASA признало, что программа в ее первоначальном виде является нереалистичной.

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Агентство объявило конкурс на лучшее коммерческое предложение, в результате которого было отобрано два варианта.

Один предусматривает модернизацию действующей программы с корректировкой бюджета до 6,6-7,7 миллиардов долларов.

Другой вариант является коммерческим, детали которого не разглашаются, и стоит 5,8-7,1 миллиарда долларов.

Выбор между ними будет сделан в середине 2026 года.

Китай опережает США

Сначала Китай планировал возвращение образцов с Марса на Землю в 2031 году, но последние данные свидетельствуют о запуске миссии в 2028 году. Это дает возможность доставить образцы на Землю еще до 2031 года, тогда как миссия NASA может задержаться до 2040 года.

Однако глава NASA Билл Нельсон подчеркивает, что эти две миссии имеют разные цели. Китай планирует осуществить "захват и возвращение" образцов только с места посадки автоматической станции. Зато миссия NASA стремится предоставить научному сообществу более комплексный взгляд на геологию Марса, вернув около 30 образцов, собранных марсоходом Perseverance во время научных кампаний.

Технические детали миссии MSR

План NASA предусматривает использование проверенной технологии "воздушного крана" для спуска посадочного аппарата с ракетой, которая выведет образцы на орбиту Марса. Марсоход Perseverance передаст образцы в контейнер с помощью роботизированной руки. В случае неисправности Perseverance образцы, оставленные на поверхности в хранилищах, останутся недоступными.

После упаковки ракета с контейнером поднимется на орбиту Марса, где встретится с орбитальным аппаратом Европейского космического агентства (ESA). Аппарат ESA планируется к запуску не ранее 2030 года. Посадочный модуль будет оснащен радиоизотопным источником питания, что обеспечит работу даже во время пылевых бурь на Марсе.

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Миссия NASA намного амбициознее китайской, что позволяет агентству сохранить репутацию, отделив свои планы от прямой космической гонки.