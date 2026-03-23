Уникальный спутник NASA сходит с орбиты – ученые пытаются его спасти

Один из старейших научных спутников NASA стремительно теряет орбиту и может сгореть в атмосфере уже в этом году. Его планируют спасти с помощью экспериментальной роботизированной миссии.

Спутник Neil Gehrels Swift Observatory, запущенный еще в 2004 году, оказался под угрозой уничтожения из-за постепенного снижения орбиты. За более чем 20 лет работы он оставался важным инструментом для астрономов, в частности для изучения гамма-всплесков – самых мощных взрывов во Вселенной. Об этом пишет ARStechnica.

Смотрите также Гигантская ракета NASA, которая доставит людей к Луне, снова на стартовой площадке

Реально ли спасти спутник, который уже падает?

Несмотря на почтенный возраст, аппарат до сих пор активно использовали для научных наблюдений. Его уникальная способность быстро менять направление и фиксировать кратковременные космические события делает его незаменимым – пока у США нет полного аналога этой миссии.

Впрочем, из-за влияния остатков атмосферы на низкой околоземной орбите спутник постепенно теряет высоту. Ситуацию усугубила повышенная активность Солнца, которая привела к расширению атмосферы и росту сопротивления. Теперь инженеры прогнозируют, что Swift может сойти с орбиты уже между июлем и октябрем.

Чтобы предотвратить это, NASA заключила контракт на 30 млн долларов с компанией Katalyst Space Technologies. Она должна разработать и запустить специальный аппарат Link, который приблизится к спутнику, захватит его и поднимет на более высокую орбиту.

Миссия выглядит чрезвычайно сложной. Swift не проектировали для стыковки или обслуживания в космосе, а сама Katalyst еще никогда не выполняла подобных операций. К тому же компания получила только девять месяцев на разработку, тестирование и запуск.

Запуск запланирован на 1 июня, и времени почти не осталось. Если спутник опустится ниже примерно 320 км, выполнить стыковку станет слишком рискованно из-за сильного атмосферного сопротивления.

Инженеры работают в ускоренном режиме, параллельно занимаясь разработкой, сборкой и тестированием. Часть компонентов пришлось заменять или изготавливать самостоятельно из-за ограниченных сроков.

Особую сложность добавляет то то, что состояние спутника после двух десятилетий в космосе неизвестно. Его поверхность могла деградировать из-за радиации и атомарного кислорода, а материалы – стать хрупкими. Это усложняет задачу захвата, ведь роботизированные манипуляторы должны найти безопасные точки для фиксации.

Как пишет NBC, миссия также станет тестом нового подхода NASA к космическим проектам. Вместо дорогих государственных программ агентство все чаще привлекает частные компании, которые работают быстрее и готовы принимать больше рисков.

Для запуска выбрали ракету Pegasus XL, которую запускают с самолета. Это позволяет вывести аппарат на нужную орбиту с меньшими затратами, чем использование больших ракет.

Даже в случае неудачи миссия может дать ценный опыт для будущих операций по ремонту и обслуживанию спутников в космосе. Но если все пройдет по плану, Swift получит шанс продолжить свою научную работу.