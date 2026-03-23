Супутник Neil Gehrels Swift Observatory, запущений ще у 2004 році, опинився під загрозою знищення через поступове зниження орбіти. За понад 20 років роботи він залишався важливим інструментом для астрономів, зокрема для вивчення гамма-сплесків – найпотужніших вибухів у Всесвіті. Про це пише ARStechnica.

Дивіться також Гігантська ракета NASA, яка доставить людей до Місяця, знову на стартовому майданчику

Чи реально врятувати супутник, який вже падає?

Попри поважний вік, апарат досі активно використовували для наукових спостережень. Його унікальна здатність швидко змінювати напрямок і фіксувати короткочасні космічні події робить його незамінним – наразі у США немає повного аналога цієї місії.

Втім, через вплив залишків атмосфери на низькій навколоземній орбіті супутник поступово втрачає висоту. Ситуацію погіршила підвищена активність Сонця, яка призвела до розширення атмосфери і зростання опору. Тепер інженери прогнозують, що Swift може зійти з орбіти вже між липнем і жовтнем.

Щоб запобігти цьому, NASA уклала контракт на 30 млн доларів із компанією Katalyst Space Technologies. Вона має розробити і запустити спеціальний апарат Link, який наблизиться до супутника, захопить його і підніме на вищу орбіту.

Місія виглядає надзвичайно складною. Swift не проєктували для стикування або обслуговування в космосі, а сама Katalyst ще ніколи не виконувала подібних операцій. До того ж компанія отримала лише дев’ять місяців на розробку, тестування і запуск.

Запуск запланований на 1 червня, і часу майже не залишилося. Якщо супутник опуститься нижче приблизно 320 км, виконати стикування стане надто ризиковано через сильний атмосферний опір.

Інженери працюють у пришвидшеному режимі, паралельно займаючись розробкою, складанням і тестуванням. Частину компонентів довелося замінювати або виготовляти самостійно через обмежені строки.

Особливу складність додає те, що стан супутника після двох десятиліть у космосі невідомий. Його поверхня могла деградувати через радіацію та атомарний кисень, а матеріали – стати крихкими. Це ускладнює задачу захоплення, адже роботизовані маніпулятори мають знайти безпечні точки для фіксації.

Як пише NBC, місія також стане тестом нового підходу NASA до космічних проєктів. Замість дорогих державних програм агентство дедалі частіше залучає приватні компанії, які працюють швидше і готові приймати більше ризиків.

Для запуску обрали ракету Pegasus XL, яку запускають із літака. Це дозволяє вивести апарат на потрібну орбіту з меншими витратами, ніж використання більших ракет.

Навіть у разі невдачі місія може дати цінний досвід для майбутніх операцій із ремонту і обслуговування супутників у космосі. Але якщо все пройде за планом, Swift отримає шанс продовжити свою наукову роботу.