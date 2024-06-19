Астронавты не могут вернуться на Землю: NASA перенесла полет Starliner из-за новых проблем

Проблемы сопровождают корабль Starliner с первых тестовых полетов. Во время первой миссии с астронавтами на борту тоже не обошлось без сюрпризов. Однако настало время возвращаться домой и сделать это в указанный срок не получится, ведь Starliner продолжает неприятно удивлять сюрпризами.

Изначально планировалось, что корабль вернется 22 июня, но теперь новая дата – 26 июня, поскольку команда работает над тем, чтобы собрать больше данных и решить проблемы с утечкой гелия и стабильностью работы двигателей.

А тем временем Астронавты МКС сняли потрясающее видео Starliner Boeing на фоне впечатляющего полярного сияния

Проблемная миссия Starliner

Миссия Starliner, которая стартовала 5 июня после многочисленных задержек, столкнулась с рядом технических проблем. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые находились на борту космического корабля, изначально были запланированы на недельное пребывание на Международной космической станции (МКС).

Однако путешествие оказалось совсем не спокойным. При приближении к МКС 5 из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя. Хотя четыре из них впоследствии удалось восстановить, стыковку пришлось отложить на несколько часов.

Вторая попытка стыковки была успешной, Starliner присоединился к станции, а экипаж корабля воссоединился с экипажем МКС.



Boeing пристыкован к МКС / Фото Maxar Technologies

Перенос, перенос, перенос...

Обратный полет изначально был запланирован на 14 июня, но был перенесен на 18 июня после обнаружения пяти утечек гелия в системе управления двигателем.

Дальнейшие осложнения привели к очередной задержке до 22 июня, а теперь, согласно недавнему заявлению NASA, новая дата возвращения назначена на 26 июня.

Несмотря на неудачи, короткий тест корректирующих двигателей, проведенный в минувшую субботу, показал определенные перспективы. Хотя большинство двигателей работали как ожидалось, один из них вышел из строя из-за аномально низкого давления, что привело к решению вообще отказаться от его использования.

Тестовый полет Starliner

Миссия, которая является частью усилий компании Boeing, направленных на получение сертификации NASA для Starliner, на данный момент завершила 77 из 87 необходимых проверок систем. Остальные проверки будут проведены во время процедуры стыковки и посадки.

Вам будет интересно Что такое скорость света и что измеряют световыми годами

Несмотря на задержки, Boeing сохраняет оптимизм относительно производительности космического корабля и стремится получить сертификацию до конца года. Успешное внедрение Starliner обеспечит критически важную альтернативу для транспортировки астронавтов на МКС, дополнив космические корабли Dragon компании SpaceX и российский "Союз".