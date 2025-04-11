NASA построит новую мощную антенну для связи с дальним космосом

По случаю 60-летия открытия австралийского центра дальней космической связи NASA в Канберре, агентство объявило о строительстве новой сверхсовременной параболической антенны. Она сможет поддерживать связь с аппаратами Voyager и не только.

Это будет шестая антенна нового поколения, которая существенно расширит возможности коммуникации с космическими аппаратами на дальних орбитах и за пределами Солнечной системы, рассказывает 24 Канал.

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NASA имеет три объекта Deep Space Network (DSN), равномерно расположены на разных континентах – в США, Испании и Австралии – что позволяет поддерживать постоянную связь с большинством космических миссий независимо от вращения Земли.

Deep Space Network была официально создана 24 декабря 1963 года после объединения первых наземных станций, в частности объекта в пустыне Мохаве (США), с новым центром управления в Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии.

В 1964 году к системе присоединился центр в Мадриде, а в 1965 году – Канберра. С тех пор объекты DSN поддерживали сотни миссий, включая высадки миссий "Аполлон" на Луну.

На сегодня в Канберре работают четыре большие параболические антенны. Новая, под названием Deep Space Station 33, будет волноводной многочастотной антенной с отражателем диаметром 34 метра.

Основная часть конструкции – бетонный пьедестал, расположенный под землей, в котором будет размещена современная электроника и приемники в климатически контролируемом помещении. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Это будет шестая антенна нового поколения для Deep Space Network. Пятая готовится к доставке в США (Голдстоун), а четвертую запустили в 2022 году в Мадриде.

Уникальность комплекса в Канберре заключается в том, что только через него можно отправлять команды к межзвездным зондам Voyager 1 и Voyager 2, которые уже преодолели более 20 миллиардов километров от Земли. Особенно критичной является поддержка связи с Voyager 2 – передача и прием сигналов возможны только из Австралии.

Миссия Voyager По состоянию на апрель 2025 года оба космических аппарата NASA – Voyager 1 и Voyager 2 – находятся в межзвездном пространстве, продолжая свою историческую миссию за пределами Солнечной системы. Запущенный 5 сентября 1977 года, Voyager 1 является самым отдаленным созданным человеком объектом. В августе 2012 года он пересек гелиопаузу – границу влияния солнечного ветра – и стал первым аппаратом, вошедшим в межзвездное пространство. На 2025 год Voyager 1 находится на расстоянии более 24,4 миллиардов километров от Солнца (примерно 162 астрономические единицы) и движется со скоростью около 17 км/с относительно Солнца. Запущенный 20 августа 1977 года, Voyager 2 является единственным аппаратом, который посетил Уран и Нептун. В ноябре 2018 года он также вошел в межзвездное пространство.

После 2029 года именно новая антенна, строительство которой только началось, может стать единственным каналом связи с этим историческим космическим аппаратом.

А тем временем в сенате США начались слушания по назначению на должность главы NASA. В ходе слушаний будущий глава NASA публично разнес Илона Маска. Кроме того, Айзекман поддержал программу Artemis и систему запуска SLS, отметив важность Луны.