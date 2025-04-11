Це буде шоста антена нового покоління, яка суттєво розширить можливості комунікації з космічними апаратами на далеких орбітах і за межами Сонячної системи, розповідає 24 Канал.

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NASA має три об’єкти Deep Space Network (DSN), рівномірно розташовані на різних континентах – у США, Іспанії та Австралії – що дозволяє підтримувати постійний зв’язок із більшістю космічних місій незалежно від обертання Землі.

Deep Space Network була офіційно створена 24 грудня 1963 року після об'єднання перших наземних станцій, зокрема об’єкта в пустелі Мохаве (США), з новим центром управління в Лабораторії реактивного руху в Південній Каліфорнії.

У 1964 році до системи приєднався центр у Мадриді, а в 1965 році – Канберра. Відтоді об’єкти DSN підтримували сотні місій, включаючи висадки місій "Аполлон" на Місяць.

На сьогодні в Канберрі працюють чотири великі параболічні антени. Нова, під назвою Deep Space Station 33, буде хвилевідною багаточастотною антеною з відбивачем діаметром 34 метри.

Основна частина конструкції – бетонний п’єдестал, розташований під землею, в якому буде розміщено сучасну електроніку та приймачі в кліматично контрольованому приміщенні. Введення станції в експлуатацію заплановано на 2029 рік.

Цікавий факт! Це буде шоста антена нового покоління для Deep Space Network. П’ята готується до доставки в США (Голдстоун), а четверту запустили у 2022 році в Мадриді.

Унікальність комплексу в Канберрі полягає в тому, що лише через нього можна надсилати команди до міжзоряних зондів Voyager 1 і Voyager 2, які вже подолали понад 20 мільярдів кілометрів від Землі. Особливо критичною є підтримка зв’язку з Voyager 2 – передача та прийом сигналів можливі лише з Австралії.

Місія Voyager Станом на квітень 2025 року обидва космічні апарати NASA – Voyager 1 та Voyager 2 – перебувають у міжзоряному просторі, продовжуючи свою історичну місію за межами Сонячної системи. Запущений 5 вересня 1977 року, Voyager 1 є найвіддаленішим створеним людиною об'єктом. У серпні 2012 року він перетнув геліопаузу – межу впливу сонячного вітру – і став першим апаратом, що увійшов у міжзоряний простір. На 2025 рік Voyager 1 перебуває на відстані понад 24,4 мільярда кілометрів від Сонця (приблизно 162 астрономічні одиниці) і рухається зі швидкістю близько 17 км/с відносно Сонця.​ Запущений 20 серпня 1977 року, Voyager 2 є єдиним апаратом, який відвідав Уран та Нептун. У листопаді 2018 року він також увійшов у міжзоряний простір.

Після 2029 року саме нова антена, будівництво якої щойно розпочалося, може стати єдиним каналом зв’язку з цим історичним космічним апаратом.

А тим часом в сенаті США розпочалися слухання щодо призначення на посаду очільника NASA. В ході слухань майбутній очільник NASA публічно розніс Ілона Маска. Крім того, Айзекман підтримав програму Artemis і систему запуску SLS, наголосивши на важливості Місяця.