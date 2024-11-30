Запасы пресной воды быстро сокращаются по всей планете

NASA выявило тревожное глобальное уменьшение количества пресной воды. Ее запасы на суше и под землей резко сократились за последнее десятилетие, что свидетельствует о потенциально длительной засушливой фазе для всех континентов Земли. Это не предвещает нашей планете ничего хорошего.

Статистика не радует

Сокращение количества подземных вод прослеживается как минимум с мая 2014 года. На это влияет ряд факторов, среди которых сильные засухи, рост сельскохозяйственного спроса и климатические явления, такие как Эль-Ниньо. Выводы, которые сделали ученые, вызывают беспокойство относительно влияния глобального потепления на запасы питьевой воды и ее доступность для человека и сельского хозяйства по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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Международная группа ученых, используя данные из немецких спутников NASA, нашла доказательства падения объемов воды в прошлом и смогла доказать, что оно продолжается до сих пор. В период с 2015 по 2023 год спутниковые наблюдения показали, что среднее количество пресной воды, хранящейся на суше, включая поверхностные воды в озерах и реках, а также подземные воды в водоносных горизонтах, стала на 1200 кубических километров ниже, чем средний уровень, зафиксированный с 2002 по 2014 год. Мэтью Роделл, гидролог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA и один из авторов исследования, говорит, что это эквивалентно потере двух с половиной озер Эри.

Эри – озеро в Канаде и США, четвертое по площади в группе Великих озер и пятое по объему. Озеро называется по индейскому племени Эри, которое проживало на его южном побережье.

Во время засухи, вместе с современным расширением орошаемого земледелия, фермерские хозяйства и города вынуждены больше полагаться на подземные воды, что может привести к уменьшению запасов подземных вод: запасы пресной воды на поверхности истощаются, дождь и снег не пополняют их, поэтому подземные воды выкачиваются в большем количестве. Уменьшение доступной воды создает нагрузку на фермеров и общины, что потенциально может привести к голоду, конфликтам, бедности и повышенному риску заболеваний, когда люди обращаются к загрязненным источникам воды.

Ученые выяснили, что уменьшение глобальных запасов пресной воды началось с масштабной засухи в северной и центральной Бразилии, за которой вскоре последовала серия крупных засух в Австралазии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и Африке.

Повышение температуры воды в тропической части Тихого океана с конца 2014 до 2016 года, что стало кульминацией одного из самых ощутимых явлений Эль-Ниньо с 1950 года, привело к сдвигам в атмосферных струйных потоках, которые изменили погодные условия и количество осадков во всем мире. Однако даже после того, как Эль-Ниньо утихло, глобальные запасы пресной воды не смогли восстановиться. Роделл и его команда сообщают, что 13 из 30 наиболее интенсивных засух в мире, зафиксированных спутниками, произошли с января 2015 года. Они подозревают, что глобальное потепление может способствовать длительному истощению пресной воды.

Глобальное потепление приводит к тому, что атмосфера удерживает больше водяного пара, вместо того, чтобы выпадать дождем. Это накопление впоследствии приводит к более экстремальным осадкам, когда за один раз выпадает огромное количество воды, вместо того, чтобы выпадать постепенно порциями, говорит метеоролог NASA Goddard Майкл Босилович. Хотя общее годовое количество дождя и снега может не измениться кардинально, длинные периоды между осадками позволяют почве высыхать и становиться более сжатой. Это уменьшает количество воды, которую земля может поглотить во время дождя.

Проблема, когда выпадают экстремальные осадки, заключается в том, что вода в конечном итоге стекает,

– говорит Босилович.

Вместо того, чтобы впитываться и пополнять запасы подземных вод, она просто течет дальше, стекая в реки или снова испаряясь.

Ученые видят, что рост температуры увеличивает испарение воды с поверхности в атмосферу, а также повышает водоудерживающую способность атмосферы, увеличивая частоту и интенсивность засушливых условий.

Пока что неизвестно, вернется ли мировой запас пресной воды к значениям до 2015 года. Учитывая, что девять самых теплых лет в современном температурном реестре совпали с резким сокращением запасов пресной воды, Роделл сказал: "Мы не думаем, что это совпадение, и это может быть предвестником того, что будет дальше".