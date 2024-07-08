NASA завершает миссию охотника за астероидами после 14 лет на орбите

Миссия NASA NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), ключевой инструмент в обнаружении астероидов, завершается 31 июля после 14 лет работы. Ее место займет NEO Surveyor, который готовится к запуску в конце 2027 года. Это будет первый специальный инфракрасный космический телескоп для охоты на опасные околоземные объекты.

Какой была NEOWISE

Миссия NEOWISE сыграла важную роль в расширении возможностей NASA находить и определять характеристики сближающихся с Землей объектов, (ОСЗ).

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Эми Майнцер, главный исследователь NEOWISE и специалист по изучению ОСЗ в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, подчеркнула роль миссии как предшественника инфракрасных космических телескопов следующего поколения.

NEOWISE стала ключевым фактором в разработке и эксплуатации инфракрасного космического телескопа NASA следующего поколения,

– сказала она.

Почему NEOWISE прекращает работу

Решение о завершении миссии NEOWISE обусловлено приближением солнечного максимума, пика 11-летнего цикла солнечной активности. Повышенная солнечная активность приводит к расширению атмосферы Земли, что создает большее сопротивление для спутников.

NEOWISE, не имея силовой установки, не сможет поддерживать свою орбиту. Космический аппарат перейдет в режим гибернации 8 августа, в конце концов снова войдет в атмосферу Земли и сгорит в ней до конца 2024 или в начале 2025 года.

Наследие NEOWISE

Изначально запущенная как WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) в 2009 году, миссия превзошла свои цели, просканировав все небо и изучив важные космические явления.

В 2013 году миссия была продолжена и переименована в NEOWISE, сосредоточившись на ОСЗ, отслеживая и характеризуя их с помощью инфракрасного излучения.

За свою 14-летнюю миссию NEOWISE осуществил 1,45 миллиона инфракрасных измерений более 44 000 объектов Солнечной системы, в том числе более 3 000 ОСЗ, 215 из которых были открыты самим космическим телескопом.

Космический аппарат превзошел все ожидания и предоставил огромное количество данных, которые научное сообщество будет использовать в течение десятилетий. Миссия также создала значительную базу знаний, которая принесет пользу будущим миссиям инфракрасной съемки.

После завершения миссии NEOWISE NASA с нетерпением ждет запуск NEO Surveyor, который усилит нашу способность защищать Землю от опасных астероидов и комет.



Рендер аппарата NEO Surveyour / Фото NASA

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Относительно NEO Surveyor, запуск которого запланирован на сентябрь 2027 года, то он будет заниматься выявлением труднодоступных астероидов и комет, которые представляют значительную угрозу для Земли. Это будет новый инструмент с расширенными возможностями для обнаружения и изучения этих космических тел.