Ученые назвали дату, когда население Земли достигнет пика, после чего начнет резко уменьшаться

По данным Организации Объединенных Наций, население Земли достигнет пика на уровне около 10,3 миллиарда человек, а затем резко снизится до уровня, гораздо более низкого, чем ожидалось десять лет назад.

Когда это произойдет

Конечно, точную дату назвать никто не может, но оценки предполагают, что произойдет это где-то в середине 2080-х годов – немного раньше, чем предполагали предыдущие расчеты. Таким образом нынешняя численность населения, составляющая 8,2 миллиарда человек, вырастет до максимума в течение следующих 60 лет.

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Сразу после этого прогнозируют небольшой спад – на 700 миллионов человек. Это будет означать, что на планете будет жить на 6 процентов людей меньше, чем предполагали расчеты 2013 года.

Демографический ландшафт значительно изменился за последние годы,

– сказал Ли Цзюньхуа, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

По его словам, неожиданное падение численности населения будет обусловлено несколькими факторами, среди которых более низкий уровень рождаемости в некоторых крупнейших странах мира, особенно в Китае.

Чиновник ООН говорит, что это обнадеживающий знак, поскольку мир борется с глобальным потеплением: меньшее количество людей, на которых приходится меньше совокупного потребления, будет означать меньшее давление на окружающую среду. "Однако более медленный рост населения не устранит необходимость в уменьшении среднестатистического воздействия, связанного с деятельностью каждого отдельного человека", – добавляет он.

Как будет расти население