Настоящие властители морей: ученые исследовали уникальных амфибий, живших 250 миллионов лет назад

Окаменелости возрастом 250 миллионов лет, найденные в Австралии, раскрыли секреты глобального расселения темноспондилов – существ, напоминающих смесь саламандры и крокодила.

Новое исследование утраченных на полвека фрагментов черепов доказало, что эти амфибии не только выжили после самого масштабного вымирания в истории Земли, но и смогли адаптироваться к жизни в соленой воде и заселить всю планету, пишет Phys.org.

Как древние амфибии смогли покорить мир после глобальной катастрофы?

Сегодня регион Кимберли на северо-западе Австралии – это край скалистых хребтов, красной почвы и суровых засух. Однако в начале триасового периода, около 250 миллионов лет назад, этот ландшафт выглядел совсем иначе: территорию покрывала солоноватая вода мелководного залива, а берега напоминали обширные илистые равнины.

Вместо современных динго или кенгуру здесь царили темноспондилы – удивительная группа позвоночных, которые внешне были похожи на гигантских саламандр с чертами крокодилов. Эти существа оказались одними из самых выносливых обитателей Земли.

Их линия просуществовала более 210 миллионов лет, успешно пройдя через два массовых вымирания в конце пермского и триасового периодов.

Новое исследование, опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, проливает новый свет на этих животных. Оно впервые показывает, как они смогли стать эволюционной историей успеха.

С чего все началось?

История конкретной находки, известной как Erythrobatrachus noonkanbahensis, началась еще в 1960-х годах во время экспедиций на станцию Нунканба, что в 250 километрах от Брума. Тогда палеонтологи извлекли из породы три фрагмента черепов, которые впоследствии разослали по музеям Австралии и США.

Однако в течение следующих пятидесяти лет эти ценные образцы считались утраченными. Ученым повезло дважды: сначала в Музее Западной Австралии нашелся качественный гипсовый слепок одного из фрагментов, а затем один из оригиналов неожиданно обнаружили в коллекции университета Беркли в Калифорнии.

Тщательный анализ этих двух фрагментов принес научную сенсацию: оказалось, что они принадлежат не одному виду, как считалось ранее, а двум совершенно разным существам. Хотя оба животных имели черепа длиной около 40 сантиметров, они занимали разные экологические ниши.



Высококачественный гипсовый слепок и голотипный образец Erythrobatrachus noonkanbahensis / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Собственно Erythrobatrachus имел массивную широкую голову, что делало его топовым хищником в своей среде. Зато второй вид, идентифицирован как Aphaneramma, имел длинную тонкую морду, идеально приспособленную для охоты на мелкую рыбу.

Больше всего исследователей поразила способность этих амфибий игнорировать высокий уровень соли в воде. Современные земноводные обычно очень чувствительны к солености, однако семейство Trematosauria, к которой принадлежат оба вида, чувствовала себя в морских отложениях вполне комфортно. Именно эта особенность позволила им расселиться по всему миру.

Подтверждение того, что ареал Aphaneramma охватывал и Австралию, является чрезвычайно важным, ведь окаменелости этого же рода ранее находили в Шпицбергене, Пакистане и Мадагаскаре.

Места обнаружения Erythrobatrachus noonkanbahensis / Фото DEMIRS Data & Software Centre

Особое значение открытию добавляет тот факт, что эти животные появились в геологической летописи менее чем через миллион лет после "Великого вымирания" – самого катастрофического события в истории планеты.

Это сосредотачивает внимание на невероятной эволюционной гибкости темноспондилов. Их способность быстро осваивать новые экологические ниши даже во время экстремальных глобальных изменений делает их одной из самых успешных групп в истории развития жизни на Земле.