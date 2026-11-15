Как настроить алгоритм YouTube под собственные интересы

Алгоритм YouTube формирует рекомендации на основе истории просмотров и взаимодействия с видео. Если платформа постоянно предлагает однотипный контент, его можно перенастроить. Для этого достаточно очистить историю просмотров, помечать нежелательные рекомендации и использовать режим инкогнито.

Самый простой способ начать настройку алгоритма с нуля – удалить историю просмотров. YouTube активно использует недавно просмотренные видео для определения интересов пользователя. Поэтому старые просмотры могут влиять на рекомендации даже тогда, когда интересы уже изменились. Об этом пишет BGR.

Как очистить историю просмотров на YouTube

Чтобы очистить историю в браузере, нужно:

Открыть YouTube. Раскрыть боковое меню, нажав на три горизонтальные линии в верхнем левом углу. Перейти в раздел "История". Нажать "Очистить всю историю просмотров". Подтвердить действие.

В мобильном приложении процедура немного отличается:

Нажмите на иконку профиля в правом нижнем углу. Откройте раздел "История". Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выбрать "Очистить всю историю просмотров" и подтвердить действие.

После этого на главной странице YouTube могут отсутствовать персонализированные рекомендации. В дальнейшем алгоритм постепенно сформирует новую ленту на основе просмотров.

Также можно полностью приостановить сохранение истории просмотров. Однако в таком случае у YouTube будет меньше информации для персонализации главной страницы. Стоит учитывать, что Google может использовать и другие данные об активности пользователя, в частности информацию с других сайтов. Просмотреть соответствующие настройки можно на странице "Моя активность".

Как научить алгоритм показывать нужные видео

После очистки истории важно дать YouTube понять, какой контент вас интересует. Один из самых простых способов – регулярно ставить лайки видео, которые соответствуют вашим предпочтениям.

В то же время стоит периодически просматривать список понравившихся видео и удалять из него те, которые больше не соответствуют вашим интересам. Это поможет избежать влияния устаревших предпочтений на рекомендации.

Для нежелательного контента YouTube предлагает два отдельных инструмента:

"Не интересно" – сообщает алгоритму, что конкретное видео не соответствует вашим интересам.

"Не рекомендовать канал" – убирает рекомендации от определенного автора.

Чтобы воспользоваться этими функциями, нужно нажать на три точки возле рекомендованного видео и выбрать соответствующий пункт меню. Такие настройки доступны не только на главной странице, но и среди рекомендаций во время просмотра других роликов.

Зачем использовать режим инкогнито

Не каждое видео, которое вы просматриваете, обязательно соответствует вашим постоянным интересам. Например, иногда может возникнуть желание посмотреть кулинарный ролик, спортивный обзор или видео на совершенно незнакомую тему.

Чтобы такие случайные просмотры не влияли на привычные рекомендации, можно использовать режим инкогнито. В нем просмотренные видео не добавляются в историю учетной записи YouTube, а значит, не влияют на персонализацию рекомендаций на основе истории просмотров.

В мобильном приложении для этого нужно нажать на иконку профиля, открыть переключатель учетных записей и выбрать "Включить режим анонимного просмотра".

На компьютере достаточно открыть YouTube в режиме инкогнито браузера, например Google Chrome. Стоит помнить, что алгоритм не меняется мгновенно. YouTube требуется время, чтобы учесть новые предпочтения и поведение пользователя. Поэтому регулярное использование этих инструментов поможет постепенно сделать рекомендации более соответствующими актуальным интересам.