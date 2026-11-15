Як налаштувати алгоритм YouTube під власні інтереси

Найпростіший спосіб почати налаштування алгоритму з нуля – видалити історію переглядів. YouTube активно використовує нещодавно переглянуті відео, щоб визначати інтереси користувача. Тому старі перегляди можуть впливати на рекомендації навіть тоді, коли інтереси вже змінилися. Про це пише BGR.

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Як очистити історію переглядів YouTube

Щоб очистити історію у браузері, потрібно:

Відкрити YouTube. Розгорнути бічне меню, натиснувши на три горизонтальні лінії у верхньому лівому куті. Перейти до розділу "Історія". Натиснути "Очистити всю історію переглядів". Підтвердити дію.

У мобільному застосунку процедура дещо відрізняється:

Натиснути на іконку профілю в нижньому правому куті. Відкрити розділ "Історія". Натиснути на три крапки у верхньому правому куті. Вибрати "Очистити всю історію переглядів" і підтвердити дію.

Після цього головна сторінка YouTube може залишитися без персоналізованих рекомендацій. Надалі алгоритм поступово формуватиме нову стрічку на основі переглядів.

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Також можна повністю призупинити збереження історії переглядів. Однак у такому разі YouTube матиме менше інформації для персоналізації головної сторінки. Варто враховувати, що Google може використовувати й інші дані про активність користувача, зокрема інформацію з інших сайтів. Переглянути відповідні налаштування можна на сторінці My Activity.

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Як навчити алгоритм показувати потрібні відео

Після очищення історії важливо дати YouTube зрозуміти, який контент вас цікавить. Один із найпростіших способів – регулярно ставити вподобайки відео, які відповідають вашим уподобанням.

Водночас варто періодично переглядати список вподобаних відео та видаляти з нього ті, які більше не відповідають вашим інтересам. Це допоможе уникнути впливу застарілих уподобань на рекомендації.

Для небажаного контенту YouTube пропонує два окремі інструменти:

"Не цікавить" – повідомляє алгоритму, що конкретне відео не відповідає вашим інтересам.

"Не рекомендувати канал" – прибирає рекомендації від певного автора.

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Щоб скористатися цими функціями, потрібно натиснути на три крапки біля рекомендованого відео та вибрати відповідний пункт меню. Такі налаштування доступні не лише на головній сторінці, а й серед рекомендацій під час перегляду інших роликів.

Навіщо використовувати режим інкогніто

Не кожне відео, яке ви переглядаєте, обов'язково відповідає вашим постійним інтересам. Наприклад, іноді може виникнути бажання подивитися кулінарний ролик, спортивний огляд або відео на зовсім незнайому тему.

Щоб такі випадкові перегляди не впливали на звичні рекомендації, можна використовувати режим інкогніто. У ньому переглянуті відео не додаються до історії облікового запису YouTube, а отже, не впливають на персоналізацію рекомендацій через історію переглядів.

У мобільному застосунку для цього потрібно натиснути на іконку профілю, відкрити перемикач облікових записів і вибрати "Увімкнути режим анонімного перегляду".

На комп'ютері достатньо відкрити YouTube у режимі інкогніто браузера, наприклад Google Chrome. Варто пам'ятати, що алгоритм не змінюється миттєво. YouTube потрібен час, щоб врахувати нові вподобання та поведінку користувача. Тому регулярне використання цих інструментів допоможе поступово зробити рекомендації більш відповідними до актуальних інтересів.