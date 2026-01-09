10 настроек iPhone, которые нужно изменить сразу после покупки смартфона

При активации нового iPhone система предлагает лишь поверхностные параметры, однако в iOS скрыто гораздо больше возможностей для персонализации. Стоит выделить время, чтобы сразу настроить важные параметры, которые могут влиять не только на внешний вид, но и на автономность и безопасность.

Правильная конфигурация устройства сохранит ваше время и улучшит пользовательский опыт. Кроме того, вы лучше будете понимать чего ждать от настроенного смартфона и на что можно положиться в критической ситуации. Редакция 24 Канала по собственному опыту объясняет, что прежде всего стоит включить или выключить на новом устройстве.

Какие функции iOS стоит изменить для лучшей работы смартфона?

Дайте имя своему iPhone

Каждый iPhone имеет собственное имя, которое отображается в списке устройств iCloud и становится видимым для других при использовании AirDrop.

Вместо стандартного "iPhone 17 Pro", стоит установить что-то уникальное, что поможет вам сразу же идентифицировать ваш гаджет в общественных местах.

Сделать это можно в меню Параметры > Общие > Об устройстве, нажав на "Имя".

Настройте фоновое обновление приложений

Приложения в iOS по умолчанию обновляют контент в фоновом режиме, чтобы быть готовыми к работе в момент открытия.

Это полезная функция, однако она может существенно истощать аккумулятор и тратить мобильный трафик. Поэтому если вам ценен каждый процент зарядки – следует выключить фоновое обновление программ.

Сделать это можно в разделе Параметры > Общие > Обновление контента можно полностью отключить эту функцию, разрешить ее только через Wi-Fi или оставить активной для избранных программ.

Совет! Лучше разрешить фоновое обновление только через Wi-Fi. В таком случае приложения будут обновляться при подключении к сети, например дома, когда вы, скорее всего, положите смартфон на зарядку после рабочего дня.

Настройте автоматизацию тем оформления сразу

Во время первой настройки пользователь выбирает светлую или темную тему, однако iPhone способен переключать их самостоятельно.

В настройках дисплея можно активировать режим "От заката до рассвета" или создать собственное расписание. Это должно обеспечивать лучший визуальный комфорт в зависимости от освещения, однако здесь стоит быть осторожным.

Дело в том, что недавно ученые доказали – изменение режима на ночной, может навредить вашему зрению. А все потому, что Темный режим ухудшает читабельность текста из-за низкого контраста и вызывает проблемы с видимостью мелких деталей.

Настройте Liquid Glass комфортно

Пользователи iOS 26.1 и более новых версий имеют доступ к новому дизайну от Apple – Liquid Glass. Настроить его можно в параметрах яркости.

Здесь есть несколько режимов, которые вы можете выбрать на свой вкус, или для удобства:

Режим Clear делает интерфейс более прозрачным.

Режим Tinted добавляет матовости и повышает контрастность элементов управления.

Настройте Always On Display

Владельцы iPhone 14 Pro и всех моделей линейки iPhone 17 могут использовать функцию всегда включенного дисплея. Она бывает очень полезной, поскольку на экран можно вывести важную информацию о времени, уведомления и другие детали. Однако использование этой функции приводит к более быстрому истощению батареи.

В настройках можно скрыть обои, оставив только часы, или полностью отключить этот режим для максимально длительной работы батареи.

Защитите свое зрение с режимом Night Shift

Функция Night Shift уменьшает количество синего света, делая цвета экрана более теплыми. Это облегчает нагрузку на глаза в вечернее время.

Пользователь может самостоятельно регулировать интенсивность эффекта или настроить его автоматическую активацию после захода солнца.

Если вы ранее пользовались подобным режимом, лучше настроить автоматическое включение Night Shift вечером, чтобы не делать это вручную каждый раз.

Улучшение качества видео и фото

Стандартно iPhone записывает видео в формате 1080p, но в настройках камеры разрешение можно повысить до 4K.

Для владельцев моделей 12 Pro и более новых доступен формат ProRAW, который сохраняет больше деталей в фото.

Совет! Рекомендуем также включить инструменты "Сетка" и "Уровень" для правильного построения кадра.

Защитите ваш заблокированный экран

По умолчанию "Центр управления" доступен даже без разблокировки телефона. Это позволяет посторонним изменять параметры связи и некоторые другие функции. И хотя это может быть удобно для вас – лучше выключить такую возможность, для повышения собственной безопасности.

Сделать это можно в раздел "Face ID" и "Код-пароль" и выключить доступ к "Центру управления, когда экран заблокирован".

Защитите свой телефон от кражи

Функция "Защита украденного устройства", появившаяся в iOS 17, добавляет критически важный уровень безопасности. В случае кражи она потребует Face ID или Touch ID для изменения паролей Apple ID, не позволяя использовать обычный цифровой код как альтернативу.

Эту функцию следует настроить сразу же после покупки смартфона – она гарантированно сохранит ваши ценные данные в случае кражи устройства.

Создание медицинской карты

В приложении "Здоровье" можно добавить контакты на случай чрезвычайных ситуаций. Эта информация будет доступна спасателям непосредственно с заблокированного экрана вместе с данными о вашей группе крови или аллергии, что может иметь решающее значение в критический момент.

Эту информацию лучше заполнить сразу на своем устройстве, а также на устройствах ваших родных, если они этого еще не сделали.