Эти 6 настроек Windows следят за вами собирая данные

Windows часто использует дружественные обращения, чтобы поощрить пользователей делиться данными под видом улучшения опыта. Однако еще больше функций ориентированных на сбор информации активны по умолчанию уже "из коробки", и пользователи редко обращают на них внимание, а еще реже выключают их.

Шесть конкретных настроек работают как молчаливые наблюдатели, собирая историю действий и личные файлы без лишнего внимания владельца компьютера. Подробнее о них дальше рассказывает 24 Канал.

Как операционная система следит за пользователем и как это прекратить?

Операционная система Windows разработана так, чтобы казаться максимально удобной, но за этим скрывается глубокий сбор данных.

Одним из ключевых инструментов является отслеживание активности, которое сохраняет историю использованных программ, открытых файлов и посещенных сайтов. Это позволяет создавать детальный снимок ваших привычек.

Для улучшения собственной приватности стоит зайти в "Настройки" – "Приватность и безопасность" – "Журнал действий", где можно отключить сохранение истории и очистить имеющиеся данные.

Еще один важный аспект – диагностические данные. Хотя минимальный набор информации о состоянии устройства является обязательным, Windows также собирает необязательные данные о работе в браузере и вводе текста.

Чтобы ограничить этот доступ, в разделе "Диагностика и отзывы" следует отключить передачу необязательных данных, а также функции индивидуальных возможностей и улучшения рукописного ввода.

Система также создает уникальный идентификатор рекламы для каждого пользователя. Он позволяет программам отслеживать поведение и создавать профиль интересов для таргетированной рекламы.

Отключение этой опции в общих настройках приватности не уберет рекламу полностью, но разорвет связь между вашими действиями и объявлениями.

Отдельное внимание следует уделить разрешениям программ. Многие приложения, например калькуляторы или файловые менеджеры, получают доступ к камере или микрофону без реальной необходимости.

В разделе "Разрешения программ" следует вручную проверить каждую категорию и отменить лишние доступы.

Даже на стационарных ПК работают службы локации, которые передают данные о вашем точном местонахождении на серверы Microsoft. Это позволяет отслеживать график жизни и рутину пользователя.

Полное отключение геолокации в настройках приватности помешает злоумышленникам или рекламным сетям использовать эти чувствительные сведения.

Наконец, опасность представляет синхронизация буфера обмена. Эта функция загружает скопированный текст в облако. Поскольку пароли и личные сообщения хранятся в открытом виде, взлом учетной записи может привести к утечке конфиденциальных данных.

Отключить синхронизацию можно в разделе "Система" – "Буфер обмена".

Сознательный выбор настроек вместо использования параметров по умолчанию позволяет превратить ПК из инструмента сбора данных в частное рабочее пространство.