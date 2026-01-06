Шість конкретних налаштувань працюють як мовчазні спостерігачі, збираючи історію дій та особисті файли без зайвої уваги власника комп'ютера. Детальніше про них далі розповідає 24 Канал.

Як саме операційна система стежить за користувачем і як це припинити?

Операційна система Windows розроблена так, щоб здаватися максимально зручною, але за цим ховається глибокий збір даних.

Одним із ключових інструментів є відстеження активності, яке зберігає історію використаних програм, відкритих файлів та відвіданих сайтів. Це дозволяє створювати детальний знімок ваших звичок.

Для покращення власної приватності варто зайти в "Налаштування" – "Приватність і безпека" – "Журнал дій", де можна вимкнути збереження історії та очистити наявні дані.

Ще один важливий аспект – діагностичні дані. Хоча мінімальний набір інформації про стан пристрою є обов'язковим, Windows також збирає необов'язкові дані про роботу в браузері та введення тексту.

Щоб обмежити цей доступ, у розділі "Діагностика та відгуки" слід вимкнути передачу необов'язкових даних, а також функції індивідуальних можливостей та покращення рукописного вводу.

Система також створює унікальний ідентифікатор реклами для кожного користувача. Він дозволяє програмам відстежувати поведінку та створювати профіль інтересів для таргетованої реклами.

Вимкнення цієї опції в загальних налаштуваннях приватності не прибере рекламу повністю, але розірве зв'язок між вашими діями та оголошеннями.

Окрему увагу слід приділити дозволам програм. Багато застосунків, як-от калькулятори чи файлові менеджери, отримують доступ до камери чи мікрофона без реальної потреби.

У розділі "Дозволи програм" варто вручну перевірити кожну категорію та скасувати зайві доступи.

Навіть на стаціонарних ПК працюють служби локації, які передають дані про ваше точне місцеперебування на сервери Microsoft. Це дозволяє відстежувати графік життя та рутину користувача.

Повне вимкнення геолокації в налаштуваннях приватності завадить зловмисникам або рекламним мережам використовувати ці чутливі відомості.

Нарешті, небезпеку становить синхронізація буфера обміну. Ця функція завантажує скопійований текст у хмару. Оскільки паролі та особисті повідомлення зберігаються у відкритому вигляді, злам облікового запису може призвести до витоку конфіденційних даних.

Вимкнути синхронізацію можна в розділі "Система" – "Буфер обміну".

Свідомий вибір налаштувань замість використання параметрів за замовчуванням дозволяє перетворити ПК з інструменту збору даних на приватний робочий простір.