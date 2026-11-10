Археологи обнаружили новый город цивилизации майя

Археологи расшифровали надписи в "затерянном" городе майя в Мексике. Они установили вероятное древнее название поселения, имя его правителя и обнаружили следы конфликта с соседями.

Что рассказали надписи найденного города майя?

Город расположен в штате Кампече, к северу от биосферного заповедника Калакмуль. В мае 2026 года мексикано-словенская команда под руководством Ивана Шпраца открыла поселение и назвала его Минанбе. На языке майя юкатек это означает "нет дороги" – из-за трудного пути через лес. Теперь эпиграфист Октавио Эспарса Ольгин из Национального автономного университета Мексики расшифровал иероглифы на каменных памятниках, переживших более тысячи лет запустения, пишет Arkeonews.

Как археологи нашли поселение?

Исследование является частью длительной разведки центральных низменностей майя. Сначала ученые обнаружили древние сооружения с помощью лидарных данных, собранных с воздуха, которые показывают объекты под кронами деревьев. Затем команда вместе с местными работниками расчистила около 5 километров заросшей местности, а дальше ехала на вездеходах и шла пешком.

В отличие от многих других памятников региона, Минанбе не имело видимых следов современного мародерства. Поселение занимает около 15 гектаров и включает площади, дворцовые и религиозные здания, террасы и водорегулирующие сооружения. Одна из пирамид высотой более 13 метров имеет черты, характерные для стиля Рио-Бек.

В ходе первичного осмотра археологи зафиксировали 14 стел и алтарей, часть из которых украшена резными фигурами и иероглифами. Именно они помогают восстановить историю города в позднеклассический период, примерно 600–900 годы нашей эры.

Всего на месте задокументировали почти 20 монументов, но время и преднамеренные повреждения стерли значительную часть письменных упоминаний. Следы надписей или изображений сохранились как минимум на пяти из них. Трехмерные модели, созданные методом фотограмметрии, позволили рассмотреть поврежденные поверхности при различном освещении и распознать знаки, которые в поле было трудно разобрать.



Недавно открытый город Минанбе / Фото Квинтин Эрнандес / INAH

Кто правил городом и как он назывался?

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, Эспарса Ольгин обнаружил имя Суутс, что означает "Летучая мышь", на стеле 7 и алтаре 6. Когда-то стела 7 была более крупным монументом, который майя разделили на три части. На одном из сохранившихся фрагментов правитель изображен в роскошном головном уборе, нагрудном украшении, богато украшенной одежде и сандалиях.



Эпиграфические рисунки стелы 7 и алтаря 6 из Минанбе с надписями, идентифицирующими правителя майя Суутса / Изображение Октавио Эспарса / INAH

Иероглифы на левой стороне монумента фиксируют его имя вместе с титулом, связанным с местом, в котором присутствуют знаки "сак" и "ахав", то есть "правитель". Их расположение напоминает другую надпись в Окомтуне, городе майя примерно в 40 километрах к северо-западу от Минанбе. Именно это побудило ученого предложить для Минанбе древнее название Сакиль. Это слово майя, связанное с белизной.

Надписи также связывают Суутса с престижным титулом "калоте’". На протяжении большей части классического периода его носили сильные правители с региональной властью, хотя в конце эпохи его все чаще принимали и более мелкие центры. Таким образом, правитель Минанбе претендовал на значительное политическое влияние, хотя город был небольшим.

Конфликт двух городов

Самое яркое свидетельство напряженности дает Окомтун, более крупный центр, который команда Шпраца открыла в 2023 году. Там на монументе 1 археологи обнаружили надпись. Этот резной камень когда-то служил перемычкой двери, а впоследствии кто-то использовал его в качестве ступени в архитектурном комплексе.

Рельеф изображает пленника, лежащего лицом вниз со связанными запястьями и головой, повернутой вбок. Иероглифы рядом указывают, что он родом из Сакиля. Сравнив эту надпись со стелой 7 в Минанбе, Эспарса Ольгин предположил связь между двумя городами и их правителями.



Иероглифическая надпись, высеченная вдоль края Жертвенника 7 / Изображение Квинтина Эрнандеса / Октавио Эспарса / INAH

Исследователи полагают, что Минанбе и Окомтун, древнее название которого определяют как Маатс, в позднеклассический период воевали. Впрочем, сохранившиеся надписи пока не раскрывают ни обстоятельств столкновения, ни его последствий.



Сравнительные рисунки иероглифических надписей с памятника 1 в Окомтуне и стелы 7 в Минанбе, что показывает упоминание топонима Сакиль / Изображение Октавио Эспарса / INAH

Ранее, в июне 2026 года, команда сообщала еще об одном монументе, на котором, вероятно, изображена сцена обезглавливания и указана дата, соответствующая 849 году нашей эры. Это почти конец политического строя классической эпохи в регионе.

Новые интерпретации превратили Минанбе из недавно нанесенного на карту объекта в поселение с вероятным древним названием, известным правителем и следами соперничества с соседом.