Археологи знайшли нове місто цивілізації Мая

Що розповіли написи знайденого міста Мая?

Місто лежить у штаті Кампече, на північ від біосферного заповідника Калакмуль. У травні 2026 року мексикансько-словенська команда під керівництвом Івана Шпраця відкрила поселення й назвала його Мінанбе. З юкатекської мови Мая це означає "немає дороги" – через важкий шлях крізь ліс. Тепер епіграфіст Октавіо Еспарса Ольгін з Національного автономного університету Мексики розшифрував ієрогліфи на кам'яних пам'ятках, які пережили понад тисячу років занедбання, пише Arkeonews.

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Як археологи знайшли поселення?

Дослідження входить у тривалу розвідку центральних низовин Мая. Спершу вчені знайшли давні споруди за допомогою лідарних даних, зібраних з повітря, які показують об'єкти під кронами дерев. Потім команда з місцевими працівниками прочистила близько 5 кілометрів зарослої місцевості, а далі їхала на всюдиходах і йшла пішки.

На відміну від багатьох інших пам'яток регіону, Мінанбе не мало видимих слідів сучасного мародерства. Поселення займає близько 15 гектарів і має площі, палацові та релігійні будівлі, тераси й водорегулювальні споруди. Одна з пірамід заввишки понад 13 метрів і має риси, характерні для стилю Ріо-Бек.

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Під час первинного огляду археологи зафіксували 14 стел і вівтарів, частина з яких має різьблені постаті та ієрогліфи. Саме вони допомагають відновити історію міста в пізньокласичний період, приблизно 600 – 900 роки нашої ери.

Загалом на місці задокументували майже 20 монументів, але час і навмисні пошкодження стерли значну частину письмових згадок. Сліди написів або зображень збереглися щонайменше на п'яти з них. Тривимірні моделі, створені методом фотограмметрії, дали змогу роздивитися пошкоджені поверхні за різного освітлення й розпізнати знаки, які в полі було важко розібрати.

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Нещодавно відкрите місто Мінанбе / Фото Квінтін Ернандес / INAH

Хто правив містом і як воно називалося?

За даними Національного інституту антропології та історії Мексики, Еспарса Ольгін знайшов ім'я Суутс, що означає "Кажан", на стелі 7 та вівтарі 6. Колись стела 7 була більшим монументом, який Мая поділили на три частини. На одному з уцілілих фрагментів правитель зображений у розкішному головному уборі, нагрудній прикрасі, оздобленому вбранні та сандаліях.

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Епіграфічні малюнки Стели 7 та Вівтаря 6 з Мінанбе з написами, що ідентифікують правителя майя Суутса / Зображення Октавіо Еспарза / INAH

Ієрогліфи на лівому боці монумента записують його ім'я разом із титулом, пов'язаним із місцем, у якому є знаки "сак" і "ахав", тобто "володар". Їхнє розташування нагадує інший напис в Окомтуні, місті Мая приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Мінанбе. Саме це підштовхнуло вченого запропонувати для Мінанбе давню назву Сакіль. Це слово Мая, пов'язане з білизною.

Написи також пов'язують Суутса із престижним титулом "калоте'". Упродовж більшої частини класичного періоду його носили сильні правителі з регіональною владою, хоча наприкінці епохи його дедалі частіше брали й менші центри. Отже, правитель Мінанбе претендував на значний політичний вплив, хоча місто було невеликим.

Конфлікт двох міст

Найяскравіший доказ напруги дає Окомтун, більший центр, який команда Шпраця відкрила у 2023 році. Там на монументі 1 археологи знайшли напис. Цей різьблений камінь колись був перемичкою дверей, а згодом хтось використав його як сходинку в архітектурному комплексі.

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Рельєф зображує полоненого, який лежить обличчям донизу зі зв'язаними зап'ястями та головою, повернутою набік. Ієрогліфи поруч указують, що він походить із Сакіля. Порівнявши цей напис зі стелою 7 у Мінанбе, Еспарса Ольгін припустив зв'язок між двома містами та їхніми правителями.

Ієрогліфічний напис, вирізьблений вздовж краю Вівтаря 7 / Зображення Квінтін Ернандес / Октавіо Еспарза / INAH

Дослідники вважають, що Мінанбе й Окомтун, давню назву якого визначають як Маатс, у пізньокласичний період воювали. Утім, збережені написи поки не розкривають ні обставин зіткнення, ні його наслідків.

Порівняльні малюнки ієрогліфічних написів з пам'ятника 1 в Окомтуні та стели 7 в Мінанбе, що показують посилання на топонім Сакіль / Зображення Октавіо Еспарза / INAH

Раніше, у червні 2026 року, команда повідомляла ще про один монумент, на якому, ймовірно, є сцена обезголовлення та дата, що відповідає 849 року нашої ери. Це майже кінець політичного ладу класичної доби в регіоні.

Нові прочитання перетворили Мінанбе із нещодавно нанесеного на карту об'єкта на поселення з імовірною давньою назвою, відомим правителем і слідами суперництва із сусідом.