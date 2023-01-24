ChatGPT без проблем сдал экзамен в одной из лучших бизнес-школ мира

Нейросеть ChatGPT в последнее время тревожит ученых и учителей. Последние боятся, что учащиеся будут использовать ее для выполнения домашних заданий. Но проблема продвинутого ИИ касается не только детей.

Профессор Кристиан Тервиш из престижной Вортонской школы бизнеса Пенсильванского университета провел эксперимент и выяснил, что ChatGPT без проблем сдал выпускной экзамен по основному курсу программы MBA "Управление операциями".

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Что показал эксперимент

По словам профессора Тервиша, ИИ-бот "потрясающе справляется с основными вопросами управления операциями и анализа процессов, включая основывающиеся на тематических исследованиях" .

. Преподаватель считает, что в итоге ChatGPT "получил бы на экзамене оценку от B до B-". Это не самый высокий балл, но экзамен по такой оценке считается сданным.

ИИ-бот хорошо показал себя во время подготовки юридических документов, и некоторые считают, что следующее поколение этой технологии может даже сдать экзамен на адвоката.

Это не может не волновать научный мир, который опасается, что искусственный интеллект теперь будет писать исследовательские работы вместо человека, и сферу образования, которая уже начала запрещать нейросети от OpenA в школах. Даже в таком зарождающемся состоянии ChatGPT показывает невероятные результаты. В будущем он никуда не денется. Более того, будет становиться все лучше и умнее, не говоря уже о появлении многочисленных конкурентов.

Кристиан Тервиш сравнивает ChatGPT с появлением электронных калькуляторов и других вычислительных устройств. По его словам, до их появления многие фирмы нанимали сотни сотрудников, чьей задачей было ручное выполнение математических операций, таких как умножение или преобразование матриц. Эти задачи теперь автоматизированы и ценность связанных с ними навыков резко снизилась. "Точно так же любая автоматизация навыков, обучаемых на наших программах MBA, потенциально может снизить ценность образования", – считает после своих экспериментов с чат-ботом профессор.