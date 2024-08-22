Второй пациент Neuralink играет в Counter-Strike 2 и осваивает 3D-моделирование с помощью чипа

Компания Neuralink, Илона Маска, вживила чип второму пациенту и он уже достиг значительных успехов. С помощью импланта он научился играть в Counter-Strike 2 и проектировать 3D-модели.

Пациент, известный как Алекс, был парализован после травмы спинного мозга и теперь использует имплант, чтобы улучшить свои возможности.

А тем временем Первый пациент Neuralink рассказал Джо Рогану о возможностях и безопасности мозгового чипа

До получения имплантата Neuralink Алекс играл в Counter-Strike 2, используя контроллер QuadStick, который ограничивал его способность двигаться и целиться одновременно. Однако с имплантатом Алекс теперь может контролировать свои движения в игре и прицеливание с помощью мысли, что обеспечивает более захватывающий и естественный игровой опыт.

Просто бегать (во время игры) так приятно, потому что я могу оглядываться вокруг и мне не нужно двигать QuadStick влево и вправо,

– поделился Алекс.

Второй пациент Neuralink играет в CS 2: смотрите видео

Кроме игр, Алекс использует имплантат Neuralink для работы над 3D-проектами с помощью программы CAD. Это один из первых примеров универсальности чипа.

Алекс использует Neuralink для 3D моделирования: смотрите видео

Специальное крепление, разработанное и напечатанное на 3D-принтере специально для Алекса, удерживает зарядное устройство имплантата Neuralink, что облегчает его использование в течение длительных периодов активности.

Проблемы Neuralink

Первый пациент Neuralink столкнулся с трудностями, когда примерно 85% электродов, прикрепленных к его мозгу, сместились, что ухудшило функциональность чипа. Чтобы предотвратить рецидив, Neuralink внедрила несколько усовершенствований, которые позволили уменьшить риск возникновения воздушных карманов во время операции. Кроме того чип имплантировали глубже в ткани мозга.

Обнадеживающим является то, что мы не наблюдали ретракции нитей у нашего второго участника,

– сообщили в компании.

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Neuralink продолжает совершенствовать свою технологию, стремясь обеспечить полную функциональность мыши и контроллера видеоигр через имплантат. Компания также планирует предоставить пользователям возможность взаимодействовать с физическим миром, что потенциально позволит им самостоятельно питаться и передвигаться, управляя роботизированной рукой или инвалидной коляской.