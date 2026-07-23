Рекордная спячка завершилась: зонд New Horizons "проснулся" после года в гибернации

На самой окраине нашей звездной системы, где солнечный свет превращается в едва заметное мерцание, один из самых быстрых объектов, созданных человеком, вновь подал сигнал. После длительного молчания аппарат New Horizons готовится открыть новую главу в исследовании космического пространства.

Возвращение к жизни в ледяной пустыне

После самого длительного в истории миссии периода глубокого сна, который длился 321 день, космический аппарат NASA New Horizons успешно вернулся в активный режим работы. Команды управления полетом в Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса (APL) в штате Мэриленд подтвердили, что все системы зонда находятся в отличном состоянии и готовы к выполнению новых научных задач. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте NASA.

Сигнал о пробуждении, который аппарат отправил по заранее загруженным командам, преодолел колоссальное расстояние и был зафиксирован станцией Deep Space Network вблизи Мадрида 23 июня.

Каждый отчет о состоянии в течение этого периода гибернации был "зеленым", что означало, что на борту New Horizons каждую неделю все было в порядке,

– прокомментировала менеджер по операциям миссии New Horizons в Лаборатории прикладной физики Элис Боуман.

Сейчас легендарный зонд находится на расстоянии около 9,5 миллиарда километров от Земли. Это примерно в 64 раза дальше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца. Из-за такой невероятной удаленности радиосигналы, путешествующие со скоростью света, тратят 8 часов и 52 минуты только на путь в одну сторону, и эта задержка постоянно увеличивается по мере удаления аппарата.

Несмотря на это, New Horizons остается одним из немногих активных искусственных объектов в столь далеком космосе, уступая по расстоянию лишь ветеранам серии Voyager.

Наука на границе Солнечной системы

Хотя аппарат находился в спячке, он не прекращал свою научную деятельность полностью. На борту непрерывно работали приборы для фиксации космической пыли и изучения параметров плазмы и солнечного ветра. Теперь, когда основные системы "проснулись", начнется масштабная передача накопленных данных на Землю.

Специалисты уже готовят обновление программного обеспечения, чтобы адаптировать логику автономного управления к условиям работы на экстремальных расстояниях, где питание аппарата постепенно снижается.

В течение следующих трех недель бортовой ультрафиолетовый спектрограф Alice будет изучать распределение водорода во внешней гелиосфере,

– добавила Элис Боуман.

Параллельно с этим команда проведет полную проверку всех научных инструментов, включая детекторы энергичных частиц и счетчик космической пыли Venetia Burney Student Dust Counter. Главной целью текущего этапа является изучение загадочного пояса Койпера – кольца ледяных объектов, оставшихся после формирования Солнечной системы. Ученые надеются, что New Horizons сможет найти новые цели для сближения, подобные знаменитому объекту Аррокот, который зонд исследовал в 2019 году.

Впереди – межзвездное пространство

Путь "New Horizons" начался в январе 2006 года с рекордного для того времени стартового ускорения, когда аппарат разогнался до 58 500 километров в час. За годы своего путешествия он успел сделать уникальные снимки Юпитера и его спутников в 2007 году, совершить исторический пролет мимо Плутона в 2015 году и впервые в истории детально сфотографировать объект пояса Койпера.

Теперь аппарат направляется к гелиопаузе – границе, где солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой. Эта физическая граница начинается на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от Солнца, что почти вдвое превышает нынешнее положение зонда.

Несмотря на долгий путь, New Horizons имеет огромное преимущество перед зондами "Вояджер": он оснащен гораздо более современными и чувствительными приборами. Это позволит получить наиболее подробные данные о структуре плазменного барьера, защищающего нашу систему от межзвездной радиации.

Пока аппарат продолжает свое одиночное путешествие через пояс Койпера, наземные службы оптимизируют программное обеспечение, чтобы упростить поддержку операций в будущем. Каждый новый километр, пройденный "New Horizons", приближает человечество к пониманию того, как именно устроен наш космический дом и где на самом деле заканчивается власть Солнца.