"Покажите нам пришельца": Нил деГрасс Тайсон требует от Пентагона окончательной правды об НЛО

Рассекречивание правительственных архивов США, касающихся неопознанных аномальных явлений, вызвало новую волну дискуссий в научных кругах. Пока чиновники публикуют отчеты и видео, известный астрофизик Нил деГрасс Тайсон выдвигает собственное, вполне конкретное требование к властям.

Покажите нам пришельцев

Астрофизик Нил деГрасс Тайсон обратился к американскому правительству с прямолинейным призывом: прекратить намеки и наконец представить миру живое доказательство или хотя бы четкое изображение внеземного существа. Это заявление прозвучало на фоне масштабного обнародования Пентагоном очередной порции документов об НЛО, которых общественность ждала с большим нетерпением, пишет издание AOL.

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Во время выступления в эфире Fox News Rundown 67-летний учёный подчеркнул, что общество уже давно готово к встрече с неизвестным.

Не слишком ли много я прошу на данном этапе – просто показать инопланетянина? Это всё, я не думаю, что требую чего-то чрезвычайного,

– прокомментировал астрофизик Нил деГрасс Тайсон.

По мнению учёного, реакция людей на появление пришельца может оказаться даже слишком спокойной. Он объясняет это тем, что массовая культура на протяжении целого столетия готовила нас к такому сценарию. Многочисленные голливудские фильмы и литературные произведения сформировали в воображении людей множество образов инопланетян, поэтому реальная встреча вряд ли вызовет массовую истерию, которой так опасались чиновники в прошлом.

Нам об этом уже рассказывали столько раз, что если бы они вывели инопланетянина, мы вряд ли бы испугались, учитывая целое столетие фильмов и историй о пришельцах... Я не вижу причин для паники,

– добавил Нил деГрасс Тайсон.

Учёный также отметил, что его лично удивит лишь один факт – если инопланетянин окажется человекоподобным, пишет Daily Mail. Опираясь на статистику биологического разнообразия Земли, Тайсон подчеркивает, что большинство форм жизни на нашей планете не имеют гуманоидной структуры, несмотря на общую ДНК. Поскольку существа из других миров развивались в совершенно иных условиях, они, скорее всего, будут выглядеть максимально необычно для человеческого глаза.

Что скрывали архивы и почему их открыли именно сейчас?

Нынешний этап прозрачности начался в феврале 2026 года, когда президент Трамп подписал указ, обязывающий ведомства начать процесс рассекречивания информации об НЛО и внеземной жизни. По словам главы государства, он пошёл на этот шаг из-за огромного общественного интереса.

Интересно, что ранее Трамп выражал скептицизм в отношении пришельцев, однако изменил позицию после интервью Барака Обамы, в котором бывший президент подтвердил реальность аномальных явлений, хотя и признался, что лично их не видел.

В минувшую пятницу военное ведомство США опубликовало третий пакет документов. Он содержит 53 файла и 10 изображений от ЦРУ, ФБР, NASA и Пентагона. Кроме того, миру были представлены шесть видеороликов и три аудиозаписи NASA. Хотя эти материалы не содержат прямых доказательств существования биологических инопланетян, они дают обширный исторический обзор того, как правительство на протяжении десятилетий отслеживало неопознанные аномальные явления.

Спрос на эту информацию оказался колоссальным: сайт ведомства получил более 1,7 миллиарда посещений с момента запуска 8 мая.

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Плазменные сферы и показания агентов ФБР

Среди наиболее впечатляющих материалов – отчеты об объектах, которые военные называют "сферами".

В одном из документов описана "материнская сфера" ярко-оранжевого цвета, которая в течение нескольких часов выпускала более мелкие красные объекты.

Другой случай, зафиксированный на северо-востоке США, стал известен как "Sighting Northeastern Orb". Свидетелями этого явления стали даже агенты ФБР, которые наблюдали, как белые и голубые огни пульсировали и вспыхивали над линией деревьев, прежде чем полностью исчезнуть.

Отдельного внимания заслуживает видео 2025 года, снятое обычным гражданином на iPhone. На нём запечатлена ярко-красная сфера размером с баскетбольный мяч, зависшая над двором.

Также в архивах упоминается "плазмоподобный объект", который менял свою форму и яркость во время движения над водоёмом.

Стоит упомянуть и показания бывшего офицера разведки ВВС Дэвида Граша. Он прямо обвинил американские спецслужбы в сокрытии миллиардов долларов расходов, связанных с исследованием НЛО. Граш, как и Тайсон, предполагает, что жизнь в космосе может принимать различные формы – от телесных существ до того, что он называет "разумной плазмой".

Пока что правительство воздерживается от официальных комментариев относительно физической природы или происхождения этих явлений, оставляя пространство для дальнейших научных исследований и дискуссий.