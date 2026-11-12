Дух Анкориджа: странный НЛО с щупальцами видели возле военной базы США

Американка Сара Джейн Осборн хотела запечатлеть радугу в Анкоридже, но вместо этого сняла на видео темный объект с длинными свисающими отростками. Он висел в небе около трех минут, а затем исчез. Хорошая новость – радугу она все-таки сняла.

Что видели на Аляске

Событие произошло еще 15 июня, но о нем стало известно только сейчас. Сара Джейн Осборн с мужем Питом приехали в Анкоридж по делам из долины Валли, где сейчас живут. Об этой истории пишет Daily Mail.

Женщина фотографировала радугу из окна машины, когда они ехали по улице. Ее мужу пришлось остановиться на пустой парковке в центре города, чтобы в кадр не попадали машины и светофоры. Над далекой линией деревьев Осборн заметила темное пятнышко и сначала решила, что это насекомое.

Я рассердилась, потому что подумала: это что, комар?

– рассказала она потом журналистам.

Но когда женщина отвела взгляд от экрана телефона, поняла, что эта фигура заслуживает более пристального внимания. Она спросила мужа, видит ли он то же самое, сделала несколько снимков и начала снимать видео. По ее словам, у нее есть не только короткая видеозапись, но и несколько фото, сделанных с интервалом в доли секунды.

Объект, казалось, висел в воздухе и поворачивался из стороны в сторону. Длинные отростки под ним, похоже, двигались независимо друг от друга. Издалека он напоминал гигантскую медузу.

Загадочный объект на Аляске: смотрите видео

Первым и самым очевидным объяснением был воздушный змей, но Осборн его отвергает. По ее словам, объект был черно-серебристым, тогда как змеи, которых она привыкла видеть в городе, яркие. Ветер был, деревья колыхались, однако для воздушного змея этого было бы недостаточно.

Удивляла и продолжительность:

если бы там был змей, зачем запускать его всего на три минуты?

– размышляет Осборн.

В частности, в соседнем парке, по ее мнению, не хватило бы места, чтобы управлять большими змеями. Пара поехала в парк, ища кого-нибудь, кто складывает змея, но никого не нашла. Тогда они направились в сторону Арктик-Вэлли, откуда открывается вид на лесистую местность. Искали около 30 минут, однако объект уже исчез. Других свидетелей найти не удалось.

Осборн предположила, что это могло быть что-то вроде дрона, но размер и необычное движение до сих пор беспокоят ее. Присутствие мужа, по ее словам, не позволяет просто отмахнуться от увиденного. Без него она, возможно, усомнилась бы в собственных глазах.

Супруги считают, что объект висел над лесом, принадлежащим объединенной базе Элмендорф-Ричардсон (JBER), одному из крупнейших военных объектов вблизи Анкориджа. База принимает истребители F-22 Raptor и выполняет задачи по противовоздушной обороне, наблюдению и военным авиаперевозкам. Из-за расположения Аляски напротив России, через Берингов пролив, она особенно важна.

Впрочем, направление на базу не доказывает, что объект находился именно над ней. Он мог быть значительно ближе к паре, чем лес на заднем плане. Сама Осборн с мужем не утверждают, что это связано с военной активностью, ведь доказательств этого у них нет. Дрон, воздушный змей или другой летательный объект не исключены, а их рассказ не свидетельствует о внеземном происхождении.

Подобные случаи

Самолеты с этой базы ранее сталкивались с неопознанными объектами. 10 февраля 2023 года F-22 с этой базы сбил неопознанный объект вблизи Дедгорса на северном побережье Аляски. Он летел на высоте около 12 километров, достаточно высоко, чтобы представлять угрозу для гражданской авиации. В Пентагоне назвали его беспилотным и размером с небольшой автомобиль, а уничтожила его ракета AIM-9X.

Ситуация была деликатной: менее чем за неделю до этого американцы сбили подозрительный китайский воздушный шар у берегов Южной Каролины. Через несколько дней президент Джо Байден предположил, что объект, вероятно, был гражданским воздушным шаром частной компании, любителей или научной организации. Окончательной идентификации не было. Спасатели несколько дней искали обломки на морском льду у Дедгорса, но менее чем через две недели прекратили поиски, так ничего и не подняв.

История из Ирака

Видео из Анкориджа напоминает запись, что взбудоражила интернет в январе 2024 года. Режиссер Джереми Корбелл обнародовал военную инфракрасную съемку объекта в форме медузы над американской базой в Ираке.

Запись подлинная, но объяснение оказалось банальным. Специалисты Управления по расследованию аномалий во всех сферах (AARO) изучили всю 17-минутную запись, которую в октябре 2017 года снял датчик аэростата наблюдения вблизи базы Аль-Таккадум. В итоговом отчете они пришли к выводу, что объект соответствует скоплению полностью надутых и частично сдутых воздушных шаров. "Щупальца" объясняются веревками и сдувшимися шариками, которые на инфракрасном изображении создают странный силуэт.

Подобная версия возможна и для Анкориджа. Куча шариков с лентами может вращаться под воздействием воздушных потоков, а подвешенные ленты кажутся движущимися отдельно. Однако это лишь предположение: запись Осборн окончательно не объяснена, а сходство с предыдущим случаем не доказывает, что речь идет об одном и том же объекте.