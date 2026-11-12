Дух Анкориджа: дивний НЛО зі щупальцями бачили біля військової бази США

Що бачили на Алясці

Подія сталася ще 15 червня, але відомо про неї стало лише зараз. Сара Джейн Осборн із чоловіком Пітом приїхали до Анкориджа у справах із долини Валлі, де нині живуть. Про цю історію пише Daily Mail.

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Жінка фотографувала веселку з вікна авто, коли вони їхали вулицею. Її чоловікові довелося зупинитися на порожній парковці в центрі міста, щоб у кадр не потрапляли машини й світлофори. Над далекою лінією дерев Осборн помітила темну цятку й спершу вирішила, що це комаха.

Я роздратувалася, бо подумала: це що, комар?– розповіла вона потім журналістам.

Але коли жінка відвела погляд від екрана телефона, зрозуміла, що форма заслуговує на пильнішу увагу. Вона спитала чоловіка, чи бачить він те саме, зробила кілька знімків і почала знімати відео. За її словами, у неї є не лише короткий ролик, а й кілька фото, зроблених із різницею в частки секунди.

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Об'єкт, здавалося, висів у повітрі й повертався з боку в бік. Довгі відростки під ним, схоже, рухалися незалежно один від одного. Здалеку він нагадував гігантську медузу.

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Таємничий об'єкт на Алясці: дивіться відео

Першим і найочевиднішим поясненням був повітряний змій, але Осборн його відкидає. За її словами, об'єкт був чорно-сріблястий, тоді як змії, які вона звикла бачити в місті, яскраві. Вітер був, дерева ворушилися, проте для змія його було б замало.

Дивувала й тривалість:

Якби там був змій, навіщо його запускати лише на три хвилини?– роздумує Осборн.

Зокрема, у сусідньому парку, на її думку, не вистачило б місця, щоб керувати великими зміями. Пара поїхала до парку, шукаючи когось, хто складає змія, але нікого не знайшла. Тоді вони рушили в бік Арктик-веллі, звідки відкривається вид на лісисту місцевість. Шукали близько 30 хвилин, проте об'єкт уже зник. Інших свідків знайти не вдалося.

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Осборн припустила, що це могла бути річ типу дрона, але розмір і незвичний рух її й досі непокоять. Присутність чоловіка, за її словами, не дозволяє просто відмахнутися від побаченого. Без нього вона, можливо, засумнівалася б у власних очах.

Подружжя вважає, що об'єкт висів над лісом, який належить об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон (JBER), одній із найбільших військових баз поблизу Анкориджа. База приймає винищувачі F-22 Raptor і виконує завдання з протиповітряної оборони, спостереження та військових авіаперевезень. Через розташування Аляски навпроти Росії, через Берингову протоку, вона особливо важлива.

Втім, напрям на базу не доводить, що об'єкт був саме над нею. Він міг бути значно ближче до пари, ніж ліс на задньому плані. Сама Осборн із чоловіком не стверджують, що це пов'язано з військовою активністю, адже доказів цього в них немає. Дрон, повітряний змій чи інший літальний об'єкт не виключені, а їхня розповідь не свідчить про позаземне походження.

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Схожі випадки

Літаки з цієї бази раніше стикалися з невпізнаними об'єктами. 10 лютого 2023 року F-22 зі складу бази збив невпізнаний об'єкт поблизу Дедгорса на північному узбережжі Аляски. Він летів на висоті близько 12 кілометрів, достатньо високо, щоб загрожувати цивільній авіації. У Пентагоні назвали його безпілотним і завбільшки з невеликий автомобіль, а знищила його ракета AIM-9X.

Момент був чутливий: менш ніж за тиждень до того американці збили підозрілу китайську повітряну кулю біля Південної Кароліни. Через кілька днів президент Джо Байден припустив, що об'єкт, імовірно, був цивільною повітряною кулею приватної компанії, аматорів чи наукової організації. Остаточної ідентифікації не було. Рятувальники кілька днів шукали уламки на морському льоду біля Дедгорса, але менш ніж за два тижні припинили пошуки, так нічого й не піднявши.

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Історія з Іраку

Відео з Анкориджа нагадує запис, що сколихнув інтернет у січні 2024 року. Режисер Джеремі Корбелл оприлюднив військову інфрачервону зйомку об'єкта у формі медузи над американською базою в Іраку.

Запис справжній, але пояснення виявилося буденним. Фахівці Управління з розв'язання аномалій у всіх сферах (AARO) вивчили весь 17-хвилинний запис, який у жовтні 2017 року зняв датчик аеростата спостереження поблизу бази Аль-Таккадум. У підсумковому звіті вони дійшли висновку, що об'єкт відповідає скупченню повністю надутих і частково здутих повітряних куль. "Щупальця" пояснюються мотузками й здутими кульками, які в інфрачервоному зображенні дають дивний силует.

Схожа версія можлива й для Анкориджа. Купа кульок зі стрічками може крутитися під впливом повітряних потоків, а підвішені стрічки здаються рухомими окремо. Однак це лише припущення: запис Осборн остаточно не пояснили, а схожість з попереднім випадком не доводить, що йдеться про однаковий об'єкт.