На дорогах одной из европейских стран теперь больше электромобилей, чем бензиновых машин

Согласно свежему анализу, в сентябре 2024 года на дорогах Норвегии станет больше электромобилей, чем машин, работающих только на бензине. Об этом свидетельствуют данные норвежского правительства, а точнее Информационного совета по вопросам дорожного движения, OFV.

Детали отчета

Норвегия ежемесячно публикует подробную информацию о продажах всех типов транспортных средств, которая является полезной для тех, кто отслеживает рынок в наиболее одержимой электромобилями стране мира. В августе она установила очередной мировой рекорд, поскольку среди всех приобретенных здесь машин электрическими были 94 процента.

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Норвегия уже давно отличается от других стран высокой долей рынка электромобилей и стремлением полностью прекратить продажи новых бензиновых машин до 2025 года, тогда как другие страны и регионы ориентируются только на 2035 год.

Как можно увидеть, ей почти удалось достичь цели даже раньше, чем ожидалось, поскольку уже в 2021 году неэлектрифицированные транспортные средства составляли лишь однозначный процент продаж. Некоторые компании, такие как Hyundai, даже самостоятельно прекратили продавать любые бензиновые автомобили в Норвегии, поскольку продажи критически упали и продолжали падать еще больше.

Так какая же ситуация теперь? По состоянию на конец прошлого месяца в Норвегии насчитывалось 751 450 электромобилей і 755 244 автомобиля, работающих только на бензине. Каждая из категорий составляет около 26% автомобилей на дорогах, если учитывать также другие типы транспорта. Ожидается, что когда поступят окончательные сентябрьские данные, мы увидим, что количество электрокаров обогнало показатели бензиновых автомобилей.

Как и в случае с большинством технологий, последние несколько процентов — это всегда борьба, но тенденции показывают, что сами норвежцы с радостью приняли эти изменения, не протестуя против внедрения электрических машин. Хотя продажи бензиновых автомобилей еще будут разрешены в небольших объемах некоторое время, вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы никто их не будет покупать по собственной инициативе.

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Не все так хорошо

Во всей этой бочке меда есть большая ложка дегтя, поскольку приведенные данные не учитывают рынок дизельных автомобилей, которые были популярны в Норвегии в течение 2000-х и в начале 2010-х годов.

В конце 2014 года количество автомобилей с дизельными двигателями превысило количество автомобилей с бензиновыми двигателями, и с тех пор они остаются самыми распространенными транспортными средствами на норвежских дорогах. В Норвегии чуть больше миллиона дизельных автомобилей (в конце этого месяца их количество упадет ниже миллиона), поэтому на норвежских дорогах до сих пор господствует дизель, опережая электромобили. Стране еще есть над чем работать.

Но количество электромобилей растет, и растет быстрее, чем когда-либо росло количество дизельных. Как свидетельствует статистика, "пик дизельных автомобилей" был достигнут в 2017 году (бензиновых – в 2005 году), а сейчас их популярность также понемногу падает.

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