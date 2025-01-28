Nothing анонсировала дату презентации Phone (3): настоящий флагман уже близко

Слухи о новом смартфоне Nothing Phone (3) наконец-то получили официальное подтверждение. Компания объявила, что презентация нового устройства состоится 4 марта.

На своей странице в социальной сети X компания опубликовала тизерное видео, которое намекает на наличие трех камер на задней панели смартфона, рассказывает 24 Канал.

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Это будет первое устройство Nothing с такой конфигурацией камер. Слоган тизера – Power in Perspective (Сила в перспективе) – может свидетельствовать о появлении телеобъектива наряду с уже традиционными основным и широкоугольным модулями.

Кроме того, в новом тизере показана серию эскизов, обозначенных как WIP (work in progress – работа в процессе), подтверждающих сохранение фирменной подсветки Glyph, которая стала визитной карточкой предыдущих моделей компании, таких как Nothing Phone (2) или Phone (2a).

По данным PhoneArena, Nothing Phone (3) станет настоящим флагманом. В отличие от предыдущих смартфонов бренда, которые принадлежали к среднему ценовому сегменту, новинка получит мощный чипсет Snapdragon 8 Elite. Это связывают с планами компании интегрировать функции, основанные на искусственном интеллекте, что требует высокопроизводительного процессора.

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Такой шаг поможет Nothing оставаться конкурентоспособной, поскольку ведущие бренды уже активно используют технологии ИИ в своих смартфонах.