На своїй сторінці в соціальній мережі X компанія опублікувала тизерне відео, яке натякає на наявність трьох камер на задній панелі смартфона, розповідає 24 Канал.

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Це буде перший пристрій Nothing із такою конфігурацією камер. Слоган тизера – Power in Perspective (Сила у перспективі) – може свідчити про появу телеоб’єктива поряд із вже традиційними основним і ширококутним модулями.

Крім того, в новому тизері показано серію ескізів, позначених як WIP (work in progress – робота в процесі), що підтверджують збереження фірмового підсвічування Glyph, яке стало візитівкою попередніх моделей компанії, таких як Nothing Phone (2) або Phone (2a).

За даними PhoneArena, Nothing Phone (3) стане справжнім флагманом. На відміну від попередніх смартфонів бренду, які належали до середнього цінового сегмента, новинка отримає потужний чипсет Snapdragon 8 Elite. Це пов’язують із планами компанії інтегрувати функції, засновані на штучному інтелекті, що вимагає високопродуктивного процесора.

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Такий крок допоможе Nothing залишатися конкурентоспроможною, оскільки провідні бренди вже активно використовують технології ШІ у своїх смартфонах.