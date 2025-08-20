Microsoft начала тестирование новой функции COPILOT в Excel, которая использует искусственный интеллект для автоматизации работы с таблицами. Она позволяет заполнять ячейки, классифицировать данные и создавать отчеты с помощью текстовых запросов. Сейчас функция доступна для участников бета-тестирования на Windows и macOS, которые имеют лицензию Microsoft 365 Copilot.

Microsoft интегрировала в свой табличный процессор Excel новую функцию COPILOT, работающую на основе языковой модели OpenAI gpt-4.1-mini, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.

Как это работает?

Аналогичную возможность в июне получили "Google Таблицы". Чтобы воспользоваться ею, пользователю нужно вызвать функцию, сформулировать запрос обычным языком и при необходимости указать диапазон ячеек для обработки.

Искусственный интеллект может выполнять различные задачи: классифицировать информацию, готовить сводки или создавать таблицы.

Например, функция способна проанализировать столбец с отзывами о товаре и обозначить их как положительные или отрицательные. Также она может сгенерировать описание продукта на основе его характеристик. Новую функцию можно сочетать со стандартными инструментами Excel, такими как IF, SWITCH, LAMBDA или WRAPROWS.

В Microsoft заверили, что данные, которые обрабатывает COPILOT, остаются конфиденциальными и не используются для обучения ИИ.

В то же время существуют определенные ограничения: инструмент не имеет доступа к информации за пределами таблицы, а количество запросов ограничено 100 обращениями за 10 минут.

Важно! Компания не советует использовать функцию для сценариев с повышенной ответственностью, поскольку ИИ может предоставлять неточные результаты.

Эта возможность впервые появилась в 2023 году как экспериментальная функция LABS.GENERATIVEAI. В будущем Microsoft планирует обновить базовую модель ИИ и добавить поддержку COPILOT в веб-версию Excel.

Другая популярная программа – Microsoft Word недавно получила функцию преобразования документов в аудиообзоры с помощью искусственного интеллекта Copilot. Пользователи могут настраивать скорость, перематывать ключевые моменты и сохранять записи для дальнейшего использования.