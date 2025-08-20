Microsoft інтегрувала у свій табличний процесор Excel нову функцію COPILOT, що працює на основі мовної моделі OpenAI gpt-4.1-mini, розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.

Дивіться також Microsoft, Perplexity і Cursor додали GPT-5 у свої сервіси в день презентації моделі

Як це працює?

Аналогічну можливість у червні отримали "Google Таблиці". Щоб скористатися нею, користувачу потрібно викликати функцію, сформулювати запит звичайною мовою та за потреби вказати діапазон комірок для обробки.

Штучний інтелект може виконувати різноманітні завдання: класифікувати інформацію, готувати зведення чи створювати таблиці.

Наприклад, функція здатна проаналізувати стовпець із відгуками про товар і позначити їх як позитивні чи негативні. Також вона може згенерувати опис продукту на основі його характеристик. Нову функцію можна поєднувати зі стандартними інструментами Excel, такими як IF, SWITCH, LAMBDA або WRAPROWS.

У Microsoft запевнили, що дані, які обробляє COPILOT, залишаються конфіденційними та не використовуються для навчання ШІ.

Водночас існують певні обмеження: інструмент не має доступу до інформації за межами таблиці, а кількість запитів обмежена 100 зверненнями за 10 хвилин.

Важливо! Компанія не радить використовувати функцію для сценаріїв із підвищеною відповідальністю, оскільки ШІ може надавати неточні результати.

Ця можливість вперше з'явилася у 2023 році як експериментальна функція LABS.GENERATIVEAI. У майбутньому Microsoft планує оновити базову модель ШІ та додати підтримку COPILOT у вебверсію Excel.

Інша популярна програма – Microsoft Word нещодавно отримала функцію перетворення документів на аудіоогляди за допомогою штучного інтелекту Copilot. Користувачі можуть налаштовувати швидкість, перемотувати ключові моменти та зберігати записи для подальшого використання.