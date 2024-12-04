Будущая ИИ-функция Google Chrome поможет вам избежать мошеннических сайтов

Искусственный интеллект несет в себе не только угрозы, но и пользу. Пока мошенники пытаются придумать новые способы применения ИИ в своих незаконных операциях, исследователи безопасности и компании заставляют технологии работать на защиту. На этот раз очередь доходит до браузера Google Chrome, который получит весьма удобную и полезную функцию. Она сможет предупредить вас о подозрительных сайтах.

Как это будет работать

Будущая функция Google Chrome использует искусственный интеллект для предоставления резюме отзывов с независимых сайтов. Когда вы посещаете ту или иную страницу, браузер будет собирать о ней отзывы отовсюду в интернете, а затем выдавать резюме о надежности и безопасности ресурса. Таким образом, если вы попадете на сайт-подделку, целью которого является украсть ваши данные или деньги, искусственный интеллект вас об этом предупредит, сообщает 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer.

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Судя по всему, новая функция будет называться "Отзывы о магазинах". За информацией она будет обращаться к таким платформам, как Trust Pilot, ScamAdvisor и другим.

Сводка будет отображаться в "информационном пузыре страницы", который появляется, когда вы нажимаете на значок "Просмотр информации о сайте" в адресной строке (рядом с URL-адресом сайта).

Например, при посещении сайта типа "x.com", нажатие на иконку замка открывает информационную панель с различными деталями о сайте. На этой панели есть раздел "Отзывы о магазине". Если вы нажмете на него, то увидите короткий, сгенерированный искусственным интеллектом отчет о репутации сайта на основе отзывов из разных источников,

– пишет издание BleepingComputer.

Пока неизвестно, будет ли новая функция иметь возможность работать автоматически в фоне, чтобы выдавать вам уведомления об опасности, или пользователям придется вручную запрашивать информацию каждый раз, когда у них возникают подозрения.

Хотя это значительно сэкономит вам время, потому что больше не нужно самостоятельно искать отзывы, под вопросом остается выгода самих этих сайтов с рецензиями. Они, безусловно, существуют не просто так, а должны зарабатывать на рекламе, чтобы поддерживать свои серверы и домен. Если пользователи перестанут заходить, а только полагаться на ИИ, это серьезно ударит по их стабильности и даже может привести к закрытию.

Функция отзывов на основе искусственного интеллекта – не единственный инструмент, который появится в Chrome. Разработчики также добавляют расширенную защиту на основе ИИ, которая в реальном времени поможет отсеять опасные сайты, которые распространяют вредоносное программное обеспечение и расширения. Ранее это называлось проактивной защитой, но теперь его изменили на защиту на основе ИИ.