В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету

Астрономы с помощью обсерватории имени Веры Рубин обнаружили в дальних пределах Солнечной системы большой ледяной объект, который может оказаться новой карликовой планетой. Его временное обозначение – 2026 ED138.

Что известно о новом объекте?

Находку сделали ученые, работающие в обсерватории имени Веры Рубин, совместном проекте Национального научного фонда США и Министерства энергетики США. Объект получил предварительное название 2026 ED138, или сокращенно ED138, пишет Sci.News.

Исследователи во главе с Марио Юричем оценивают размер ED138 в 600–1500 километров в поперечнике. Оценка производится на основе яркости объекта, расстояния до него и предполагаемой отражательной способности поверхности. Ледяные тела такого размера под собственным весом могут приобретать округлую форму, а это одно из требований к карликовым планетам. Точный размер можно будет определить только по инфракрасным наблюдениям.

Если статус подтвердится, ED138 станет шестой карликовой планетой после Плутона, Цереры, Эриды, Гаумеа и Макемаке.

Где находится объект ED138?

Сейчас объект находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем. Для сравнения: среднее расстояние до Плутона составляет 40 астрономических единиц. Таким образом, ED138 относится к транснептуновым объектам, то есть ледяным телам, вращающимся за орбитой Нептуна.

Его орбита наклонена к плоскости Солнечной системы почти на 25 градусов. Из-за этого ED138 относят к "горячим классическим" объектам пояса Койпера. Считается, что Нептун гравитационно сбил такие тела с первоначального курса.



Объект ED138 / Изображение NSF / DOE / Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA / M. Jurić, University of Washington / D. de Martin & M. Zamani, NSF’s NOIRLab

Почему такое большое тело так долго оставалось незамеченным?

Объект расположен в области неба вблизи плоскости Млечного Пути, где густо рассеяны миллионы звезд. Найти его удалось благодаря тому, что обсерватория многократно сканирует южное небо, а ее программное обеспечение умеет выделять слабые движущиеся цели.

Rubin открывает нам беспрецедентные возможности для исследования неба благодаря сочетанию скорости, глубины и точности,

– прокомментировал ведущий научный сотрудник обсерватории по изучению Солнечной системы из Вашингтонского университета Марио Юрич.

Кроме того, по его словам, после открытия нового объекта астрономы могут заглянуть в прошлое. Они ищут его на снимках, сделанных месяцы, а порой и десятилетия назад, когда никто не знал, куда смотреть. Такая способность не только открывать, но и "находить заранее" объекты ускоряет и уточняет определение их орбит.

Директор программы NSF по обсерватории Рубин Эдвард Ажар отметил, что главная сила инструмента – способность четко фиксировать движение и изменения среди огромного количества объектов и явлений, которые люди раньше не видели.

Менеджер программы Министерства энергетики Кэти Тернер добавила, что возможности обсерватории касаются и темной энергии, и поиска кандидатов в карликовые планеты.

Что дальше?

Астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Мэтью Холман подчеркнул, что в случае подтверждения ED138 присоединится к очень небольшой семье таких миров.

"Рубин будет снимать все южное небо снова и снова в течение десяти лет, поэтому другие подобные объекты, которые скрываются в местах, куда ранее не заглядывали обзоры, теперь находятся в пределах досягаемости", – заявил Холман.