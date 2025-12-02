DeepSeek представила новые AI-модели, чтобы конкурировать с Google и OpenAI

Китайская DeepSeek представила две новые версии своих языковых моделей, улучшив их способность к сложным рассуждениям, использованию инструментов и математическим вычислениям. Компания утверждает, что модели работают на уровне флагманских решений Google и OpenAI, что усиливает конкуренцию в глобальной AI-гонке.

DeepSeek представила две обновленные модели, которые продолжают линейку экспериментального AI, впервые показанного в сентябре. Тогдашняя версия носила название DeepSeek-V3.2-Exp, а теперь компания выпустила стабильный релиз DeepSeek-V3.2 с существенными улучшениями в области рассуждения и автономного выполнения задач. По словам разработчиков, модель демонстрирует результаты на уровне GPT-5 в различных тестах на логическое мышление, что свидетельствует о сохранении конкурентности открытых китайских систем по сравнению с ведущими американскими разработками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepSeek.

Что изменилось в новых моделях DeepSeek?

Одной из ключевых особенностей является DeepSeek-V3.2 стала интеграция сложных рассуждений с возможностью пользоваться внешними инструментами - от поисковых систем до калькуляторов и выполнения кода. В компании объяснили, что модель может работать как в режиме "мышления", так и без него, одинаково используя доступные инструменты. Это первая попытка DeepSeek напрямую связать когнитивные процессы AI с практическими действиями.

Как пишет Bloomberg, параллельно с основной версией DeepSeek представила специализированную модель DeepSeek-V3.2-Speciale. Она сфокусирована на долговременных вычислениях и математических задачах и призвана, как подчеркивают в стартапе, "расширить границы возможностей открытых моделей". Специальная версия показала результаты на уровне Google Gemini-3 Pro и получила "золотые" показатели в международных тестах - таких как International Math Olympiad и International Olympiad on Informatics.

DeepSeek также заявила, что разработала новый подход к тренировке AI-агентов - автономных программ, способных самостоятельно анализировать среду, обрабатывать данные и принимать решения без постоянного участия человека. Компания видит в этом шаг к еще более более эффективной й более быстрой AI-обработке, продолжая наращивать темп после модели, которая привлекла внимание в начале года.

На прошлой неделе DeepSeek также представила открытую математическую модель DeepSeekMath-V2, отметившуюся сильными способностями к доказательству теорем. Теперь компания развивает это направление дальше, предлагая модели, которые в техническом отчете описывает как такие, что "достигают результатов на уровне Kimi-k2-thinking и GPT-5 по ряду тестов на рассуждения".