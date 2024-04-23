iPhone 16 может получить дополнительную сенсорную кнопку с распознаванием силы нажатия

Недавно компания Apple заключила соглашение с тайваньским производителем Advanced Semiconductor Engineering на закупку емкостных модулей "система-в-пакете" (SIP). Эти модули предназначены для замены традиционных кнопок на сенсорные аналоги с тактильной обратной связью в будущих смартфонах серии iPhone.

Соглашение определяет планы по замене физических кнопок емкостными аналогами, гарантируя, что пользователи все еще будут чувствовать тактильную обратную связь.

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Эти сенсорные суррогаты будут измерять силу нажатия и воспроизводить ощущение взаимодействия с обычной кнопкой с помощью специализированного механизма, генерирующего вибрации. Стоит отметить, что эта закупка может повлиять уже на будущие iPhone 16.

Ранее сообщалось о намерениях Apple интегрировать в iPhone 16 сенсорные кнопки с тактильной обратной связью, которые получили внутреннее название Project Bongo. Однако технические проблемы привели к тому, что от проекта отказались, оставив устройство с традиционными механическими кнопками.

Как изменится будущий iPhone

Вопреки предыдущим слухам, которые предполагали, что iPhone 16 сохранит механические кнопки, последние разработки намекают на другое направление. Сейчас предполагают, что рядом с переключателями громкости и питания появится еще одна кнопка. Эта новая кнопка, оснащена поддержкой распознавания силы нажатия, предназначена для съемки фото и видео.

Ожидается, что пользователи будут использовать эту кнопку для масштабирования, проводя пальцем вдоль переключателя. Легкое нажатие будет побуждать камеру к фокусировке, а длительное – к видеосъемке.

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Начало массового производства этих емкостных модулей запланировано на третий квартал 2024 года. Учитывая историческую традицию Apple представлять новые iPhone в начале осени, такой график производства позволяет предположить, что сенсорные заменители могут дебютировать с iPhone 17, а не с ожидаемой серией iPhone 16.