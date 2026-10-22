Немецкие ученые тестируют новую систему навигации, которая точнее GPS в 50 раз

Ученые разработали новую навигационную технологию, которая определяет местоположение до 50 раз точнее, чем обычный GPS, в условиях городских помех. Система сочетает спутниковые данные с камерами и дополнительными датчиками.

Камеры и датчики вместо спутников

Как сообщает издание HNA.de, специалисты из Технического университета Брауншвейга совместно с европейскими партнерами три с половиной года работали над проектом egeniouss. Они разработали метод, который решает давнюю проблему ориентации в городе, когда высокие здания или деревья отражают спутниковые сигналы и сбивают навигатор с толку.

Обычно спутники посылают сигналы с высоты около 20 000 километров. Если сигнал отражается от препятствий, путь до приемника удлиняется, и устройство рассчитывает неверные координаты. Новая технология объединяет данные спутников с изображениями с камер и показаниями дополнительных датчиков движения. Специальное программное обеспечение сводит эти данные воедино, благодаря чему точность позиционирования возросла до 50 раз по сравнению с обычным GPS.

Где уже опробовали новую технологию

Разработчики уже провели успешные практические испытания в нескольких сферах. Компания beemo интегрировала технологию в велосипедное приложение Naviki и протестировала ее на маршруте вокруг Дома науки в Брауншвейге. Дополнительная ориентация помогла надежно фиксировать трек поездки, несмотря на плотную застройку.

Компания OPENGIS.ch использовала разработку в приложении QField для геодезических работ. Специалисты искали заданные точки на местности без использования дорогостоящего специального оборудования. Кроме того, компания CATUAV адаптировала систему для беспилотников, чтобы дроны не теряли ориентацию в пространстве даже при подавлении или искажении спутникового сигнала. Неясно, будет ли это работать в условиях войны, поскольку технология опирается на камеры, а окружающие здания могут быть разрушены, что введет алгоритмы в заблуждение.

В международном проекте приняли участие ученые и компании из Германии, Австрии, Швейцарии и Испании под руководством Австрийского института технологий (AIT). Общий бюджет исследований составил 3,4 миллиона евро, из которых около 3 миллионов евро выделила европейская программа Horizon Europe.

Испытанная немецкими учеными комбинированная система показывает отличные результаты в сложных городских условиях, однако разработчики пока не назвали точных сроков, когда технология появится в массовых потребительских смартфонах и навигаторах.