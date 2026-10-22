Камери та сенсори замість супутників

Як повідомляє видання HNA.de, фахівці з Технічного університету Брауншвейга разом із європейськими партнерами три з половиною роки працювали над проєктом egeniouss. Вони створили метод, який вирішує давню проблему орієнтування в місті, коли високі будівлі чи дерева відбивають супутникові сигнали й збивають навігатор із пантелику.

Зазвичай супутники надсилають сигнали з висоти близько 20 000 кілометрів. Якщо сигнал відбивається від перешкод, шлях до приймача продовжується, і пристрій розраховує неправильні координати. Нова технологія об'єднує дані супутників із зображеннями з камер та показниками додаткових датчиків руху. Спеціальне програмне забезпечення зводить ці дані докупи, завдяки чому точність позиціонування зросла до 50 разів порівняно зі звичайним GPS.

Де вже випробували нову технологію

Розробники вже провели успішні практичні тести у кількох сферах. Компанія beemo інтегрувала технологію у велосипедний застосунок Naviki та протестувала її на маршруті навколо Будинку науки в Брауншвейгу. Додаткова орієнтація допомогла надійно фіксувати трек їзди попри щільну забудову.

Компанія OPENGIS.ch використала розробку в застосунку QField для геодезичних робіт. Фахівці шукали задані точки на місцевості без застосування дорогого спеціального обладнання. Крім того, компанія CATUAV адаптувала систему для безпілотників, аби дрони не втрачали орієнтацію в просторі навіть під час заглушення чи спотворення супутникового сигналу. Незрозуміло, чи працюватиме це в умовах війни, оскільки технологія покладається на камери, а навколишні будівлі можуть бути зруйновані, що вводитиме алгоритми в оману.

У міжнародному проєкті взяли участь науковці та компанії з Німеччини, Австрії, Швейцарії та Іспанії під керівництвом Австрійського інституту технологій (AIT). Загальний бюджет досліджень склав 3,4 мільйона євро, з яких близько 3 мільйонів євро виділила європейська програма Horizon Europe.

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Випробувана німецькими вченими комбінована система показує чудові результати у складних міських умовах, проте розробники поки не назвали точних термінів, коли технологія з'явиться у масових споживчих смартфонах та навігаторах.