Как могла возникнуть Вселенная: появилась новая версия от ученых
- Исследователи из University of Waterloo предложили новую модель возникновения Вселенной, которая объясняет стремительное расширение после Большого взрыва без дополнительных предположений.
- Модель предполагает существование первичных гравитационных волн, которые могут быть зафиксированы будущими экспериментами для проверки теории.
Исследователи из University of Waterloo представили новую модель возникновения Вселенной. Она объясняет стремительное расширение после Большого взрыва без дополнительных предположений и может быть проверена экспериментально.
Команда физиков предложила новый подход к пониманию к пониманию первых моментов существования Вселенной. Исследование возглавил Ниаеш Афшорди, профессор физики и астрономии, связан с Perimeter Institute. Об этом пишет Science daily.
Смотрите также Человечество снова летит к Луне: где и когда смотреть прямую трансляцию от NASA
Можно ли объяснить Большой взрыв без "заплаток" в теориях?
В центре работы – попытка совместить общую теорию относительности с квантовой механикой. Хотя теория Альберта Эйнштейна десятилетиями точно описывает гравитацию, она перестает работать в экстремальных условиях, подобных тем, существовавшим в начале Вселенной.
Чтобы решить эту проблему, ученые использовали подход под названием квадратичная квантовая гравитация. Эта модель остается математически стабильной даже при сверхвысоких энергиях, характерных для момента Большого взрыва.
В отличие от большинства современных моделей, которые требуют дополнительных предположений, новая теория предлагает более целостную картину. Она показывает, что стремительное расширение Вселенной – известное как инфляция Вселенной – может возникать естественно из самой теории гравитации.
Как пишет Eurekalert, еще один важный аспект – возможность проверки. Модель предполагает существование первичных гравитационные волны – слабых колебаний пространства-времени, которые возникли сразу после Большого взрыва. Будущие эксперименты могут зафиксировать эти сигналы, что позволит проверить новую теорию на практике.
По словам исследователей, несмотря на работу с экстремальными условиями, их модель дает конкретные прогнозы, которые можно соотнести с реальными данными. Такая связь между квантовой гравитацией и наблюдениями является редкой и открывает новые возможности для науки.
Работа появилась в журнале Physical Review Letters и стала частью более широкого тренда развития точной космологии. Современные телескопы, исследования реликтового излучения и детекторы гравитационных волн уже достигают уровня, который позволяет проверять даже самые сложные теоретические модели.
В будущем команда планирует уточнить свои прогнозы и исследовать, как эта теория связана с физикой элементарных частиц и другими загадками ранней Вселенной.