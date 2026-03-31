Команда физиков предложила новый подход к пониманию к пониманию первых моментов существования Вселенной. Исследование возглавил Ниаеш Афшорди, профессор физики и астрономии, связан с Perimeter Institute. Об этом пишет Science daily.

Смотрите также Человечество снова летит к Луне: где и когда смотреть прямую трансляцию от NASA

Можно ли объяснить Большой взрыв без "заплаток" в теориях?

В центре работы – попытка совместить общую теорию относительности с квантовой механикой. Хотя теория Альберта Эйнштейна десятилетиями точно описывает гравитацию, она перестает работать в экстремальных условиях, подобных тем, существовавшим в начале Вселенной.

Чтобы решить эту проблему, ученые использовали подход под названием квадратичная квантовая гравитация. Эта модель остается математически стабильной даже при сверхвысоких энергиях, характерных для момента Большого взрыва.

В отличие от большинства современных моделей, которые требуют дополнительных предположений, новая теория предлагает более целостную картину. Она показывает, что стремительное расширение Вселенной – известное как инфляция Вселенной – может возникать естественно из самой теории гравитации.

Как пишет Eurekalert, еще один важный аспект – возможность проверки. Модель предполагает существование первичных гравитационные волны – слабых колебаний пространства-времени, которые возникли сразу после Большого взрыва. Будущие эксперименты могут зафиксировать эти сигналы, что позволит проверить новую теорию на практике.

По словам исследователей, несмотря на работу с экстремальными условиями, их модель дает конкретные прогнозы, которые можно соотнести с реальными данными. Такая связь между квантовой гравитацией и наблюдениями является редкой и открывает новые возможности для науки.

Работа появилась в журнале Physical Review Letters и стала частью более широкого тренда развития точной космологии. Современные телескопы, исследования реликтового излучения и детекторы гравитационных волн уже достигают уровня, который позволяет проверять даже самые сложные теоретические модели.

В будущем команда планирует уточнить свои прогнозы и исследовать, как эта теория связана с физикой элементарных частиц и другими загадками ранней Вселенной.