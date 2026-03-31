Команда фізиків запропонувала новий підхід до розуміння перших моментів існування Всесвіту. Дослідження очолив Ніаєш Афшорді, професор фізики та астрономії, пов’язаний із Perimeter Institute. Про це пише Science daily.

Чи можна пояснити Великий вибух без "латок" у теоріях?

У центрі роботи – спроба поєднати загальну теорію відносності з квантовою механікою. Хоча теорія Альберт Ейнштейн десятиліттями точно описує гравітацію, вона перестає працювати в екстремальних умовах, подібних до тих, що існували на початку Всесвіту.

Щоб вирішити цю проблему, вчені використали підхід під назвою квадратична квантова гравітація. Ця модель залишається математично стабільною навіть за надвисоких енергій, характерних для моменту Великого вибуху.

На відміну від більшості сучасних моделей, які потребують додаткових припущень, нова теорія пропонує більш цілісну картину. Вона показує, що стрімке розширення Всесвіту – відоме як інфляція Всесвіту – може виникати природно з самої теорії гравітації.

Як пише Eurekalert, ще один важливий аспект – можливість перевірки. Модель передбачає існування первинних гравітаційні хвилі – слабких коливань простору-часу, які виникли одразу після Великого вибуху. Майбутні експерименти можуть зафіксувати ці сигнали, що дозволить перевірити нову теорію на практиці.

За словами дослідників, незважаючи на роботу з екстремальними умовами, їхня модель дає конкретні прогнози, які можна співвіднести з реальними даними. Такий зв’язок між квантовою гравітацією та спостереженнями є рідкісним і відкриває нові можливості для науки.

Робота з’явилася в журналі Physical Review Letters і стала частиною ширшого тренду розвитку точної космології. Сучасні телескопи, дослідження реліктового випромінювання та детектори гравітаційних хвиль уже досягають рівня, який дозволяє перевіряти навіть найскладніші теоретичні моделі.

У майбутньому команда планує уточнити свої прогнози та дослідити, як ця теорія пов’язана з фізикою елементарних частинок і іншими загадками раннього Всесвіту.