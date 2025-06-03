Adobe выпускает совершенно новое приложение Photoshop для Android с новыми возможностями

Компания Adobe официально представила новую мобильную программу Photoshop для пользователей Android. Эта бета-версия предлагает внушительный набор инструментов для редактирования изображений, включая функции на основе генеративного искусственного интеллекта Firefly.

Бета-версия уже доступна

Adobe выполняет свое обещание, озвученное в феврале, представив мобильную версию Photoshop для Android-устройств. Это бета-релиз, который появился примерно через четыре месяца после запуска приложения для iPhone. Новая программа предоставляет доступ ко многим привычным функциям, оптимизированным для мобильных экранов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Пользователи получают основные инструменты Photoshop для комбинирования и смешивания изображений, такие как выделение, слои и маски.

Особый акцент сделан на интеграции новых возможностей, работающих на базе движка Firefly для генеративного искусственного интеллекта, в частности функции Generative Fill, которая позволяет легко добавлять или трансформировать элементы в визуальных проектах.

Среди других доступных инструментов – Tap Select для быстрого удаления или замены частей изображения, Spot Healing Brush для устранения недостатков, а также инструменты Remove и Clone Stamp для уточнения изображений.

Точные выделения возможны благодаря функциям Object Select и Magic Wand.

Также предусмотрен контроль над слоями и эффектами с помощью расширенных режимов наложения и корректирующих слоев.

Дополнительно программа предлагает доступ к библиотеке бесплатных ресурсов Adobe Stock.



Adobe выпускает Photoshop для Android / Фото Adobe

Доступность и требования к устройствам

В течение начального бета-периода все возможности приложения будут бесплатными. Пока неизвестно, как долго продлится бета-тестирование и какой будет стоимость подписки после его завершения. Приложение содержит учебные материалы для многих новых функций, включая возможности генеративного ИИ.

Приложение Photoshop (Beta) доступно для устройств, работающих под управлением Android 11 или более поздних версий.

Для установки требуется минимум 6 ГБ оперативной памяти, хотя для оптимальной производительности рекомендуется 8 ГБ или более.

Adobe заявляет о планах добавить больше возможностей в приложение в ближайшее время.



Adobe выпускает Photoshop для Android / Фото Adobe

Компания стремится привлечь новых пользователей, особенно молодежь, которая активно использует телефоны для творчества, а также сделать сервис доступным для тех, кто уже работает с Photoshop на мобильных устройствах.

Стоит отметить, что версия для iPhone была запущена сразу как с бесплатными, так и с платными функциями, а также интегрируется с веб-версией Photoshop за определенную плату. Сроки появления такой интеграции на Android пока неизвестны.