Важные миссии и новые открытия: каким был 2022 год в космической отрасли

В 2022 году ученые совершили невероятные подвиги благодаря сотрудничеству, объединившему коммерческую индустрию и иностранные государства в нескольких исторических миссиях. Успешные партнерства включали запуск и калибровку мощнейшего космического телескопа в мире, фотографирование никогда ранее не виденной сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь и другие открытия.

Год казался очень непростым для ракеты SLS, запуск которой NASA переносило несколько раз. Это событие доказало, что, несмотря на десятилетия опыта, сегодня ракетостроение все еще остается довольно сложной отраслью.

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И все же Space Launch System (SLS) таки стартовала отправив космический корабль "Орион" в увлекательное путешествие вокруг Луны. NASA уже заявило, что миссию "Артемида I" можно считать успешной. После возвращения корабля на Землю, 11 декабря, ученые взялись за исследование результатов, но уже сейчас понятно, что возвращение людей на Луну началось и в следующем году нас ждут новые достижения.

Подробнее обо всех этих открытиях читайте дальше в материале 24 канала.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба провел фантастическую работу

Самая мощная обсерватория человечества в космосе начала работу на расстоянии более 1 миллиона километров от Земли в конце января. С тех пор инженеры откалибровали научные инструменты телескопа, превзойдя ожидания уровня его точности.

Астрономы ожидали, что телескоп инициирует золотые сутки в нашем понимании космоса, делая снимки космических объектов удаленных на миллиарды световых лет от нас. Именно так и вышло. Уже скоро Джеймс Уэбб будет праздновать годовщину на орбите и за это время он совершил невероятное количество открытий, поразивших не только ученых, но и обычных людей.



Телескоп имени Джеймса Уэбба готовят к запуску / Фото NASA

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, созданный в партнерстве NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства, представил свои первые полноцветные изображения в июле. Кроме невероятных, четких изображений регионов звездообразования, сверхновой планет и слияний галактик, выдающаяся обсерватория также получила прорывную научную информацию об экзопланете, обнаружив углекислый газ в атмосфере WASP-39b и признаки других молекул и химических веществ.

Ученые хотят изучать планеты вне Солнечной системы по разным причинам, но открытие воды и метана, например, могут быть признаками потенциальной пригодности для жизни или биологической активности.

Мегаракета NASA отправилась в исторический космический полет

Ракета высотой из статую Свободы наконец-то начала свой первый полет в космос, положив путь возвращению людей на Луну.

SLS – это гигантская ракета весом более 2 миллионов килограммов. Как вы уже знаете, она успешно запустила миссию "Артемида I". Важно отметить, что этот полет является тестовым беспилотным испытанием, в рамках которого исследуется ряд факторов для совершения полноценного путешествия на Луну человеком.



Сравнительные размеры Saturn V, Space Shuttle и SLS / Фото NASA

Первоначально NASA считало, что этот первый полет без экипажа может состояться уже в мае. Но возникло несколько проблем, создавших задержки. В течение всей осени миссия продолжала переноситься то из-за механических проблем, то из-за мощных ураганов. Но в конце концов ее все-таки успешно запустили.

Интересные факты об "Артемиде I":

26 ноября "Орион" побил рекорд самого дальнего пассажирского космического корабля в открытом космосе.

В "Артемиду-1" этот рекорд принадлежал "Аполлону-13", а космический корабль "Одиссей" улетел от Земли на расстояние около 248 000 миль. Орион преодолел максимальное расстояние в 270 000 миль.

Беспилотный полет все же не обошелся без экипажа. Тестовые манекены заняли места команды и, благодаря ряду датчиков, отслеживали вероятное влияние полета на человеческое тело.

Спутник Сатурна может быть океаном

Спутник Сатурна Мимас известен своим поразительным сходством со "Звездой смерти" из "Звездных войн". До сих пор он не рассматривался как космическое тело, на котором потенциально может существовать жизнь, однако последние открытия ученых привлекли больше внимания к спутнику.



Спутник Мимас снят аппаратом Кассини / Фото NASA

Новое исследование, опубликованное в журнале планетарных наук Icarus, описывает, как учёные неожиданно нашли признаки океана под ледяной оболочкой спутника. Хотя исследование не нашло окончательных доказательств, теперь есть убедительные показания. Вода является важным ингредиентом для жизни. Она создает среду, где жизнь может потенциально преуспевать с большей вероятностью, чем при других условиях.

Читайте на сайте Столкновение аппарата DART с астероидом Диморфос породило почти 1000 тонн осколков.

NASA впервые сместила траекторию движения астероида

Первая попытка NASA изменить траекторию движения астероида увенчалась успехом, доказав, что люди имеют инструменты и ноу-хау, чтобы предотвратить опасное столкновение космических камней с Землей, если таковая когда-нибудь нависнет над нашей планетой.

Во время двойного испытания по перенаправлению астероида, более известного как DART, 26 сентября космический аппарат врезался в объект Диморфос, астероид размером с футбольный стадион на расстоянии около 6,8 миллионов километров от Земли. Через несколько недель астрономы с помощью наземных телескопов проверили, изменилась ли его орбита. Петля астероида была сокращена на 32 минуты, что гораздо больше, чем 10-минутная начальная цель миссии.

Ниже на видео зафиксирован момент попадания зонда DART в астероид Диморфус.

Тщательно организованное столкновение стоимостью 330 миллионов долларов транслировалось в прямом эфире из оперативного центра миссии в Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса в Мэриленде. Безымянный космический корабль весом около 1300 фунтов не имел на борту взрывчатки. Его "оружием" было собственное тело и сила, с которой он врезался в астероид на скорости 22530 километров в час.

NASA выбрало Диморфос потому, что он был идеальным образцом для отслеживания результатов попадания DART, а не потому, что он каким-то образом представлял опасность для Земли.

Пока не известно ни одного астероида, который мог бы столкнуться с нашей планетой. Однако ученые внимательно следят за 30 000 крупных объектов в нашей части Солнечной системы. По их оценкам, там может быть около 15 000 астероидов размером более 140 метров в поперечнике, ожидающих своего открытия.

Космический мусор врезался в нашу Луну

Ракетный ускоритель, который, как считается, остался от китайской лунной миссии, врезался в Луну в марте, что сделало этот кусок металла первым известным космическим мусором, который незапланированно врезался в наш спутник.

Ученые ожидали, что ракета-носитель покинет кратер длиной около 20 метров.

Китай отрицает, что обломки принадлежат его космической программе (но когда он в чем-то таком признавался).

Ракета была одной из многих, оставленных на "хаотической" орбите, что означает, что ее космическая траектория может изменяться математически непредсказуемым образом. Когда ракета расположена на низкой околоземной орбите, недалеко от многих спутников, они остаются там с возможностью снова войти в атмосферу Земли. С другой стороны, если ракету отправить дальше на просторную орбиту вокруг Солнца, она, по сути, будет потеряна навсегда.

Но если ее сбросить в промежуточной зоне между двумя точками, все еще на орбите Земли, но достаточно далеко, чтобы время от времени получать толчки от гравитации Луны, это может привести к нескольким возможным последствиям:

обломки могут упасть назад на Землю,

быть выброшены на орбиту вокруг Солнца,

могут упасть на Луну.

Согласно космической политике и соглашениям, оставление ракеты в таком хаотическом состоянии и отсутствие контроля за ее местонахождением – не преступление.

Астрономы сделали первое фото массивной черной дыры Молочного Пути

В центре Молочного Пути находится гигантская черная дыра, и впервые в истории астрономы смогли ее увидеть.

Черные дыры не имеют поверхности, как планеты или звезды. Эти загадочные космические объекты имеют границу, которая называется "горизонтом событий", точку невозврата. Если что-то подлетит слишком близко к этой точке, оно упадет внутрь, никогда не избежав гравитации дыры.

С помощью восьми связанных между собой радиоантенн со всего мира телескоп "Горизонт событий" сфотографировал тень сверхмассивной черной дыры, известной как Стрелец А*. Сотни ученых из 80 учреждений по всему миру работали вместе, чтобы собрать, обработать и составить воедино фрагменты данных, чтобы получить этот впечатляющий снимок.



Черная дыра Стрелец А* из центра галактики Молочный Путь / Фото Event Horizon Telescope

Еще три года тому назад любое изображение черной дыры было лишь интерпретацией художника или компьютерной моделью. Теперь у ученых есть снимок реальной картины, простирающейся на 43 миллиона километров.

При финансовой поддержке Национального научного фонда и других групп, ученые планируют усовершенствовать свою технологию, чтобы сделать изображение более четким.

Комета Бернардинелли-Бернштейна стала самой большой за всю историю наблюдений

Космический телескоп "Габбл" обнаружил, что недавно открытая комета Бернардинелли-Бернштейна имеет ядро размером 85 миль, что делает ее самым большим космическим снежком, который когда-либо наблюдался.

Этот яркий шар льда, пыли и камней весит 500 триллионов тонн. Исследователи говорят, что масштабы этой кометы значительны, поскольку они дают представление о диапазоне размеров комет, вращающихся на дальних окрестностях нашей Солнечной системы.

Комета Бернардинелли-Бернштейна приближается к Солнцу от края Солнечной системы со скоростью 35 000 км/ч.



Комета Бернардинелли-Бернштейна является самой крупной / Hubble Space Telescope

Китай завершает строительство новой космической станции

В октябре Китай запустил последнюю часть своей космической станции для завершения строительства низкоорбитальной лаборатории, где ученые будут проводить исследования в условиях микрогравитации, а также астронавты на Международной космической станции.

Космическая станция под названием "Тяньгун", означающая "небесный дворец", является еще одним большим шагом для Китайской пилотируемой космической программы, возглавляемой военными, стремящейся конкурировать с Соединенными Штатами в исследовании космоса и, возможно, месячной экономики.



Рендер станции "Тяньгун" на финальном этапе уборки / Фото Wikipedia

Наряду с исключительными достижениями Китая в космосе пришла и критика. В ноябре этого года Китай в четвертый раз разрешил своей крупнейшей ракете, Long March 5B, снова войти в атмосферу Земли, не имея никакого контроля над тем, где она упадет. Обломки ракеты-носителя рухнули над юго-центральной и северо-восточной частями Тихого океана.

Подобные потенциально опасные ситуации случались уже несколько раз и Китай никак не реагирует на критику стран и призывы принять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Интересно Марсоход Perseverance передал на Землю аудиозапись пылевой бури

Обсерватория обнаружила огромные скрытые астероиды.

На орбитах между Венерой и Меркурием ученые обнаружили колоссальные астероиды – оставшиеся после формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад – когда-то невидимые из-за ослепительного сияния Солнца. Один из них имеет несколько километров в ширине и он достаточно велик, чтобы повлечь за собой массовое вымирание, в случае столкновения с Землей.



Астероиды / Adobe Stock

Камера темной энергии, установленная на мощном телескопе Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, обнаружила эти космические камни. Ученые утверждают, что астероиды не представляют никакой опасности для нашей планеты и не будут представлять ее в обозримом будущем.