Вот сколько может стоить следующий iPhone благодаря тарифам Трампа

Американские СМИ нашли себе новую забаву считать, сколько будет стоить iPhone с тарифами Трампа, которые облагают налогами чуть ли не каждую отдельную деталь смартфонов Apple. Но у разных СМИ и экспертов рынка получается разная финальная сумма. Пока что ясно одно: в сентябре нас будет ждать шок от того, насколько сильно вырастет стоимость iPhone 17, если ничего не изменится.

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Белый дом ввел "базовый" тариф на уровне 10%, а также индивидуальные ставки для многих стран, таких как Китай, Индия, Вьетнам. Это касается товаров и продуктов, импортируемых со всего мира в Соединенные Штаты. Это означает, что все то, что изготавливается или закупается за рубежом, теперь будет иметь наценку, которая будет закладываться в финальную стоимость продукта, сообщает 24 Канал.

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Как известно, большинство iPhone и других продуктов Apple собираются в Китае, который получил тариф на уровне 54%. Компания несколько лет назад начала понемногу переносить производство в Индию, но после начальных шагов мы больше ничего не слышали об этом. Поэтому очевидно, что большинство смартфонов до сих пор собираются на китайских заводах Foxconn.

Аналитики Rosenblatt Securities посчитали:

Актуальный сейчас базовый iPhone 16 (который еще будет продаваться несколько следующих лет) скоро может стоить от 1142 долларов , тогда как в сентябре стартовал с 799 долларов и до сих пор предлагается по этой цене.

, тогда как в сентябре стартовал с 799 долларов и до сих пор предлагается по этой цене. iPhone 16 Pro Max тем временем сейчас продается за 1599 долларов, но следующие изготовленные экземпляры могут стоить 2300 долларов . По другим источникам, эта сумма может достигать 2482 доллара, из которых 700 долларов – это доплата за тарифы.

. По другим источникам, эта сумма может достигать 2482 доллара, из которых 700 долларов – это доплата за тарифы. Даже бюджетный iPhone 16e, который сейчас стоит 599 долларов, может значительно подорожать до 856 долларов.

Какими будут цены на линейку iPhone 17? Никто даже не берется предполагать, поскольку мы еще не знаем всех его технологий. Если предположить, что он подорожает, то к этим суммам можно смело добавлять еще 100-150 долларов, если не больше.

В общем эксперты ожидают роста цены на 43%. На тот же процент вырастет стоимость Apple Watch. iPad получит рост на 42%, Mac – на 39%, а Airpods – на 39%.

Rosenblatt Securities пишет, что Apple постарается "воздержаться от значительного повышения цен на телефоны до осени этого года, когда должна состояться презентация iPhone 17", но после этого, вероятно, их отпустят в свободное плавание.

Тем временем уход Apple от Китая и перенос производства iPhone в Индию и Вьетнам все равно не освободит ее от тарифов. Для Индии действует 27-процентный тариф, а для Вьетнама, где свои смартфоны собирает Google, – 46 процентов.

Интересно, что перенос производства iPhone в США (а именно этого стремится добиться своими тарифами Трамп), не просто не поможет, а сделает еще хуже. Согласно анализу, это резко поднимет стоимость рабочей силы Apple (потому что в США зарплаты значительно выше, чем в Китае) и приведет к падению производства, поскольку компания просто не способна быстро запустить столько мощностей, чтобы выпускать аналогичное количество смартфонов, которое она собирала в течение последних лет. Это может поднять стоимость iPhone до 3500 долларов США.

Но пока нет никаких данных о том, что Apple хотя бы раздумывает о переносе производства своих устройств в США.

Неизвестно, сможет ли Apple добиться освобождения от тарифов. Если ей это не удастся, она может столкнуться с серьезными проблемами с продажей iPhone в США, поскольку пользователи могут просто больше не иметь возможности покупать их по такой цене. Часть людей просто откажется от ежегодного обновления модели и продолжит пользоваться старой, а другие, вероятно, будут переходить на более дешевые Android-устройства или поедут покупать новый смартфон в Канаду.