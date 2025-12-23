Если на Европе есть следы жизни, то найти их будет очень сложно и вот почему

Жидкий океан спутника Европа, вероятно, изолирован от поверхности ледяным слоем, толщина которого в шесть раз превышает самые глубокие ледники Антарктиды. Это открытие может существенно осложнить выявление потенциальных форм жизни в глубинах спутника Юпитера, поскольку обмен питательными веществами между поверхностью и подледными водами выглядит проблематичным.

Из-за наличия значительного количества жидкой воды спутник Юпитера Европа считается одной из приоритетных целей в поисках внеземной жизни, рассказывает 24 Канал. Однако найти жизнь на спутнике, похоже, будет не так просто, как считали ранее, объясняет New Scientist.

Почему толщина льда влияет на шансы найти жизнь?

Ранее ученые оценивали толщину льда, покрывающего океан, в диапазоне от менее чем 10 километров до почти 50. Однако существовала надежда, что многочисленные трещины, разломы и поры в замерзшей коре позволяют питательным веществам циркулировать между поверхностью и океаном.

Ситуация прояснилась благодаря команде под руководством Стивена Левина из Калифорнийского технологического института.

Исследователи проанализировали данные, собранные космическим аппаратом Juno, который находится на орбите Юпитера с 2016 года. Результаты их работы можно найти в журнале Nature Astronomy.

29 сентября 2022 года зонд пролетел на расстоянии 360 километров от Европы, просканировав ее поверхность с помощью микроволнового радиометра, как сообщали в NASA.

Этот инструмент измерил тепло, излучаемое ледяной оболочкой, фактически определив температуру льда на разных глубинах и обнаружив температурные аномалии, связанные с дефектами покрытия. Это стали первые прямые измерения такого типа.

По оценкам команды, наиболее вероятная толщина ледяного щита составляет около 29 километров, что превышает большинство предыдущих прогнозов. Диапазон значений колеблется от 19 до 39 километров. Важнейшим открытием стало то, что трещины и поры, вероятно, достигают глубины всего нескольких сотен метров, а радиус полостей составляет всего несколько сантиметров.

Шансы все еще есть

Стивен Левин отмечает, что несовершенства льда, которые фиксирует радиометр, недостаточно глубокие и большие для транспортировки веществ в океан. Однако это не означает, что жизнь на Европе невозможна. Хотя видимые трещины слишком мелкие, могут существовать другие механизмы переноса или же еще не исследованные регионы спутника с другими условиями.

Бен Монтет из Университета Нового Южного Уэльса добавляет, что такая защита может помочь жизни сохраняться в течение длительного времени, но в то же время делает океан труднодоступным для изучения. Хелен Мейнард-Кейсли из Австралийской организации ядерной науки и технологий отмечает, что хотя "общение" между поверхностью и океаном не является обязательным для существования жизни, транспортная связь повысила бы эти шансы. Без нее подледная среда остается замкнутой с теми ресурсами, которые были там изначально.

Более точные ответы должна дать миссия NASA Europa Clipper, запущенная в 2024 году. Зонд должен прибыть к спутнику Юпитера в 2030 году и окончательно выяснить природу льда Европы.