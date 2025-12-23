Новое исследование показало, что Земля постоянно подпитывает спутник частицами из своей газовой оболочки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Как именно земной воздух попадает на поверхность Луны?

Еще со времен миссий "Аполлон", когда астронавты доставили на Землю образцы лунного реголита, ученые ломали голову над химическим составом этой пыли. В ней обнаружили неожиданно высокую концентрацию летучих веществ, в частности азота, что не характерно для небесного тела, которое фактически лишено атмосферы.

Ранее основными источниками этих элементов считали солнечный ветер или постоянную бомбардировку поверхности микрометеоритами. Хотя эти процессы действительно влияют на формирование тонкой газовой оболочки Луны (экзосферы), они не могли полностью объяснить такое количество азота и других летучих соединений.

Ученые рассматривали гипотезу о том, что источником может быть атмосфера Земли. Однако существовало предположение, что это было возможно лишь на ранних этапах существования нашей планеты, пока она не сформировала мощное магнитное поле. Считалось, что магнитный щит должен был бы удерживать атмосферные частицы, не давая им разлетаться в космос.

Детали исследования

Команда астрофизиков из Университета Рочестера решила проверить это утверждение. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Earth & Environment, они смоделировали два сценария: "раннюю Землю" (без магнитного поля, но с сильным солнечным ветром) и "современную Землю" (с мощным магнитным полем и более слабым солнечным ветром).

Результаты оказались неожиданными: модель современной Земли лучше объясняет накопление летучих веществ на спутнике. Механизм работает следующим образом: солнечный ветер выбивает заряженные частицы из земной атмосферы, а магнитное поле направляет их движение.

Магнитосфера нашей планеты не является идеальной сферой; под давлением солнечного излучения она вытягивается, напоминая хвост кометы. Когда Луна проходит через этот "хвост", она попадает под поток земных частиц, которые оседают на ее поверхности.



Солнце обдувает Землю оставляя на Луне частицы атмосферы планеты / Фото Osaka University/NASA

То есть фактически наша планета использует собственное магнитное поле как транспортный канал, превращая лунную поверхность в архив климатической истории.

Это исследование дополняет предыдущие научные работы, которые предполагали, что аналогичный механизм может переносить на спутник кислород, способствуя образованию воды и даже окислению (ржавлению) железа в лунных породах.

Поскольку этот процесс длится миллиарды лет, а состав земной атмосферы за это время кардинально менялся, лунный грунт превратился в уникальную капсулу времени. Исследование этих слоев может предоставить бесценную информацию о том, каким был воздух на нашей планете в глубокой древности.