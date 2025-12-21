По оценкам ученых масса объекта в десять миллионов раз превышает массу Солнца, а расположена черная дыра в районе системы из двойных галактик, известной как "Космическая Сова", примерно в восьми миллиардах световых лет от Земли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Что известно об обнаруженной черной дыре?

Астрономы говорят, что черная дыра движется со скоростью около 1000 километров в секунду – это одна из самых высоких, до сих пор зафиксированных во Вселенной. Скорость настолько велика, что объект сумел вырваться из гравитационного поля собственной галактики.

Перед ней формируется гигантский ударный фронт из материи, а за ней тянется след газа длиной около 200 тысяч световых лет, в котором рождаются новые звезды, рассказывает Space.com.

Впервые этот удивительный объект заметили еще в 2023 году с помощью телескопа Hubble. Однако из-за того, что черная дыра поглощает любой свет, подтвердить ее природу тогда не удалось. Новые данные с телескопа James Webb позволили увидеть огромное облако газа, которое она отталкивает, и получить более убедительные доказательства.

Руководитель исследования, профессор Йельского университета Петер ван Доккам, отметил, что силы, способные "выбить" такую массивную черную дыру, должны быть колоссальными. Одно из возможных объяснений заключается в том, что она столкнулась с другой черной дырой или даже с парой, образовав неустойчивую систему, которая выбросила ее в межгалактическое пространство.

Интересно! С деталями исследования можно ознакомиться в научной работе опубликованной на платформе arxiv.org.

Подобные столкновения, по словам Ван Доккама, не являются редкостью – крупные галактики переживают их неоднократно в течение своей жизни. Однако то, как часто такие события приводят к "катапультированию" черной дыры, пока неизвестно.

Ученый добавляет, что теперь, когда астрономы знают, как искать такие объекты, можно обнаружить новые примеры и понять, насколько распространены эти космические изгнанники.