За оцінками науковців маса об'єкта у десять мільйонів разів перевищує масу Сонця, а розташована чорна діра в районі системи з подвійних галактик, відомої як "Космічна Сова", приблизно за вісім мільярдів світлових років від Землі, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Що відомо про виявлену чорну діру?

Астрономи кажуть, що чорна діра рухається зі швидкістю близько 1000 кілометрів за секунду – це одна з найвищих, досі зафіксованих у Всесвіті. Швидкість настільки велика, що об'єкт зумів вирватися з гравітаційного поля власної галактики.

Перед нею формується гігантський ударний фронт із матерії, а за нею тягнеться слід газу завдовжки близько 200 тисяч світлових років, у якому народжуються нові зорі, розповідає Space.com.

Вперше цей дивовижний об'єкт помітили ще у 2023 році за допомогою телескопа Hubble. Проте через те, що чорна діра поглинає будь-яке світло, підтвердити її природу тоді не вдалося. Нові дані з телескопа James Webb дозволили побачити величезну хмару газу, яку вона відштовхує, й отримати переконливіші докази.

Керівник дослідження, професор Єльського університету Петер ван Доккам, зазначив, що сили, здатні "вибити" таку масивну чорну діру, мають бути колосальними. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що вона зіткнулася з іншою чорною дірою або навіть із парою, утворивши нестійку систему, яка викинула її в міжгалактичний простір.

Цікаво! З деталями дослідження можна ознайомитися в науковій роботі опублікованій на платформі arxiv.org.

Подібні зіткнення, за словами Ван Доккама, не є рідкістю – великі галактики переживають їх неодноразово впродовж свого життя. Проте те, як часто такі події призводять до "катапультування" чорної діри, поки невідомо.

Вчений додає, що тепер, коли астрономи знають, як шукати такі об'єкти, можна виявити нові приклади й зрозуміти, наскільки поширені ці космічні вигнанці.