Чи можна побачити 3I/ATLAS без телескопа?

Головне питання для всіх ентузіастів космосу: як спостерігати за цим рідкісним явищем, яке цілком може не повторитися за нашого життя? Варто одразу зазначити, що 3I/ATLAS – об'єкт для терплячих і технічно озброєних спостерігачів, пише 24 Канал.

На жаль, 3I/ATLAS не потішить нас яскравим шоу, доступним для неозброєного ока. Її видима зоряна величина (тобто яскравість) робить її досить тьмяним об'єктом. Для спостереження вам знадобиться потужний аматорський телескоп (діаметром від 30 сантиметрів) або професійне астрографічне обладнання.

У телескоп вона виглядатиме як слабка туманна цятка, що відрізняється від зірок своєю "пухнастістю" – це кома, тобто хмара газу та пилу, що оточує ядро.

Де шукати комету?

У ніч з 19 на 20 грудня комета перебуває у сузір'ї Лева. Хоча об'єкт сходить над горизонтом після 22:30, найкращий час для спостережень настає вже після опівночі, коли ці точка на небі підіймається достатньо високо над горизонтом.

Комета рухається під "ногами" Лева і праворуч від сузір'я Діви, як показує TheSkyLive.

Орієнтуватися варто на східну частину неба.



Розташування 3I/ATLAS на небі 19 грудня 2025 року / Скриншот 24 Каналу

Попри термін "зближення", комета залишається на безпечній відстані. Сьогодні вона проходить приблизно за 1.8 астрономічних одиниць від Землі (близько 270 мільйонів кілометрів). Це майже вдвічі далі, ніж відстань від Землі до Сонця, тому жодної загрози зіткнення немає.

На жаль, рекордно мала відстань до Землі не означає, що комета буде найкраще видима для нас. Яскравість комети залежить від того, наскільки вона близька до Сонця. 3I/ATLAS пройшла найближчу точку до зорі ще в жовтні, а тепер віддаляється від неї. Це означає, що її яскравість буде падати.