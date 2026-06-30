Новые двигатели для электровелосипедов могут навсегда изменить процесс переключения передач

Представьте себе электровелосипед, который автоматически подбирает передачи, чтобы вы крутили педали с идеальной скоростью независимо от крутизны подъема. Новое поколение двигателей со встроенными коробками передач обещает навсегда избавить райдеров от хрупких переключателей и сложного обслуживания уже в 2027 году.

Конец эпохи переключателей: как новые двигатели с eCVT от DJI и Gobao изменят рынок электровелосипедов Представьте себе электровелосипед, который автоматически подбирает передачи, чтобы вы крутили педали с идеальной скоростью независимо от крутизны подъема. Новое поколение двигателей со встроенными коробками передач обещает навсегда избавить райдеров от хрупких переключателей и сложного обслуживания уже в 2027 году. На крупной выставке Eurobike во Франкфурте две компании представили технологию, которая может стать будущим двухколесного транспорта. Как сообщает The Verge, разработчики предлагают просто выбрать желаемую частоту вращения педалей (каденс), после чего Умная система сама подстроит трансмиссию под рельеф.

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Что такое MGU и eCVT?

В основе этой технологической революции лежат два решения:

MGU (Motor Gearbox Unit) – это единый блок, объединяющий электродвигатель и коробку передач в одном компактном корпусе. Весь механизм надежно защищен от грязи, воды и ударов.

– это единый блок, объединяющий электродвигатель и коробку передач в одном компактном корпусе. Весь механизм надежно защищен от грязи, воды и ударов. eCVT (Electronic Continuously Variable Transmission) – электронная бесступенчатая трансмиссия. В отличие от обычных велосипедов, где цепь перескакивает между звездочками с характерным щелчком, eCVT изменяет передаточное число плавно и незаметно.

Бренд Avinox, являющийся дочерней компанией известного производителя дронов DJI, представил свой новый концепт MG Concept. Ранее компания уже громко заявила о себе системами M1 и M2 (последняя стала основой для премиального электробайка Amflow TL SUV). Теперь разработчики делают следующий шаг, полностью отказываясь от внешних кассет.

Концепт интегрированного двигателя-коробки передач Avinox MG Concept / Фото The Verge

Ключевые особенности системы Avinox MG Concept:

Мгновенная реакция: интегрированная коробка передач переключает скорости менее чем за 0,1 секунды без прерывания подачи мощности на колесо.

интегрированная коробка передач переключает скорости менее чем за 0,1 секунды без прерывания подачи мощности на колесо. Минимальное обслуживание: внутренний редуктор спроектирован так, что практически не требует ухода в течение всего срока службы. Система совместима как с обычной цепью, так и с ременным приводом.

внутренний редуктор спроектирован так, что практически не требует ухода в течение всего срока службы. Система совместима как с обычной цепью, так и с ременным приводом. Интеллектуальная защита: встроенная противоугонная система способна заблокировать трансмиссию даже при отсутствии батареи.

встроенная противоугонная система способна заблокировать трансмиссию даже при отсутствии батареи. Выносливость: конструкция рассчитана на тяжелых райдеров и перевозку грузов общим весом более 150 кг.

конструкция рассчитана на тяжелых райдеров и перевозку грузов общим весом более 150 кг. Технология Smoothshift: автоматически снижает крутящий момент двигателя в момент переключения передач на традиционных трансмиссиях, чтобы уменьшить износ компонентов.

Несмотря на статус новичка, Avinox при поддержке DJI уже сотрудничает с более чем 60 глобальными OEM-производителями велосипедов.

Gobao: сверхбыстрая зарядка и рекордно низкий вес

Главным конкурентом DJI выступает новый игрок – компания Gobao со своей линейкой двигателей серии X. Их флагманский мотор Gobao X1P развивает впечатляющие 150 Нм крутящего момента и 1500 Вт максимальной мощности, веся при этом всего 3,85 кг (что легче известного аналога Pinion MGU).

Прототип электровелосипеда с технологиями Gobao / Фото The Verge

Бесступенчатая трансмиссия eCVT от Gobao работает благодаря двухмоторной схеме. Первый двигатель отвечает непосредственно за движение, а второй (меньший) динамически корректирует скорость внутренней шестерни, обеспечивая плавный ход без ощутимых "шагов".

Однако настоящей сенсацией стали аккумуляторы Gobao и фирменное зарядное устройство Super Charger на 30 А. Они позволяют зарядить батарею от 0% до 80% за считанные минуты:

аккумулятор емкостью 500 Вт·ч – за 24 минуты ;

– за ; аккумулятор емкостью 750 Вт·ч – за 28 минут ;

– за ; аккумулятор емкостью 900 Вт·ч – за 32 минуты.

Важно! Для сравнения: аналогичная зарядка аккумуляторов от Bosch занимает 2,5–3 часа, а систем DJI Avinox – около 1 часа 45 минут. При этом аккумулятор Gobao на 900 Вт·ч весит всего 3,7 кг, что даже меньше, чем встроенная батарея DJI Avinox на 800 Вт·ч.

Когда новые технологии появятся на дорогах?

Оба производителя ориентируются на массовый запуск в 2027 году. Gobao планирует начать серийное производство двигателей уже в феврале 2027 года. В свою очередь, Avinox активно тестирует MG Concept на премиальных электрических горных велосипедах (eMTB) стоимостью от 10 000 долларов.

Прототипы на базе двигателей Avinox уже разработали такие известные бренды, как Canyon, Commencal, Forbidden и Mondraker. Первые отзывы с выставки Eurobike свидетельствуют, что новые системы работают значительно тише и плавнее, чем существующие решения от Pinion.

Хотя сначала технология появится на дорогих спортивных велосипедах, со временем она перекочует на городские, грузовые и семейные электровелосипеды. Это навсегда решит проблему сломанных переключателей, изношенных цепей и постоянной очистки кассет от грязи.