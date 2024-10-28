5 самых больших изменений, которые мы ожидаем в новых iMac на M4
На этой неделе Apple собирается представить линейку компьютеров Mac на процессоре M4. Мы пока не знаем, когда это будет, но есть ряд слухов, которые раскрывают главные изменения в конструкциях будущих устройств. Чего следует ожидать от обновленных моноблоков iMac?
Новый чип M4
Последний раз Apple обновляла iMac в октябре прошлого года, перейдя с процессора M1 на M3, пишет 24 Канал. На этот раз компания решила не пропускать год, поэтому мы ожидаем M4 где-то в течение этой недели. Новый чип изготовлен по 3-нанометровой технологии второго поколения от TSMC, что должно улучшить производительность (ожидается 20-25% прироста) и потребление энергии, при этом обновляя 8-ядерный процессор до 10-ядерного.
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Аксессуары USB-C Magic
Исследователи, анализировавшие код тестовой версии macOS 15.1, заметили в нем упоминания новых аксессуаров Magic. В частности появились ссылки на новые модели Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse.
Apple действительно должна перевести все свои новые устройства с Lightning на USB-C до конца этого года, чтобы соответствовать европейским нормам. Поэтому нам следует ожидать USB-C на Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad в комплекте со следующим iMac.
Дополнительная унифицированная память
Предыдущие сообщения Bloomberg указывали на то, что все компьютеры Mac с M4 будут иметь не менее 16 гигабайт оперативной памяти. Это также касается iMac с M4, поэтому мы, скорее всего, увидим 16 гигабайт во всех базовых моделях iMac с возможностью обновления до 32 гигабайт. Ранее максимальный объем составлял 24 гигабайта.
Больше портов Thunderbolt
Ситуация с портами на 24-дюймовом iMac всегда была немного странной. Существует более дешевая базовая модель только с 2 портами Thunderbolt, а затем более дорогая модель с 2 портами Thunderbolt и дополнительными 2 стандартными портами USB-C.
Хотя ничто не указывает на то, что Apple увеличит количество портов на базовой модели, есть большая вероятность, что все четыре порта на более дорогих моделях iMac будут Thunderbolt, а не по два.
Согласно предварительному анализу матрицы M4, выяснилось, что чип Apple M4 оснащен четырьмя контроллерами Thunderbolt, по сравнению с двумя на чипе M3 и более ранних моделях. Это может означать, что Apple действительно может поставить 4 порта Thunderbolt на будущий iMac M4.
Wi-Fi 7
Apple, вероятно, добавит стандарт Wi-Fi 7 в будущем iMac M4, как это было сделано в линейке iPhone 16.
Wi-Fi 7 поддерживает скорость до 46 Гбит/с, что более чем в пять раз превышает скорость Wi-Fi 6E (9 Гбит/с). Wi-Fi 7 также работает на каналах 320 МГц и поддерживает диапазон 6 ГГц, что значительно уменьшает помехи и перегрузки сигнала.
Выводы
К сожалению, нет никаких слухов, которые бы указывали на то, что Apple все еще работает над большим iMac или любой разновидностью iMac Pro. По крайней мере, по словам Apple, 24-дюймовый iMac – это самое большое, что они будут делать на данный момент.