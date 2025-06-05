Новые настройки TikTok помогут вам получить лучшую ленту рекомендаций

TikTok обновил инструменты персонализации, позволив пользователям точнее настраивать свою ленту "Для вас". Теперь проще избегать нежелательного контента и видеть больше видео по собственным интересам.

Больше контроля

TikTok ввел обновления, которые позволяют лучше влиять на содержание ленты рекомендаций. Компания усовершенствовала фильтры по ключевым словам и расширила настройки желаемых тем, чтобы сделать взаимодействие с приложением более персонализированным, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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Одно из главных нововведений – функция управления темами, которая теперь доступна для всех пользователей. Она позволяет указать, какие темы должны появляться в ленте чаще, а какие – реже. Это реализовано с помощью ползунков, которые можно настроить для примерно десятка общих категорий – природы, еды, моды, домашних животных и других. Например, выбрав "видеть больше" для темы "еда", пользователь чаще будет получать соответствующие видео. В то же время полная блокировка темы невозможна – определенный контент все равно иногда будет появляться, но реже.



Так выглядит настройка ленты с помощью ползунков / Фото TikTok

Более умные фильтры на основе ИИ

Еще одно изменение касается фильтров по ключевым словам, которые помогают избегать контента с определенными терминами. TikTok начал использовать искусственный интеллект, чтобы автоматически добавлять похожие слова или варианты написания в список заблокированных. Например, если пользователь фильтрует слово "реновация", алгоритм может самостоятельно добавить к заблокированным слово "ремонт" или различные синонимы. Так же система может учитывать попытки обхитрить алгоритм с помощью замены букв похожими символами – например, написания "cat" и "c@t".



Умные фильтры на основе ИИ / Фото TikTok

Что дальше

Компания заявляет, что эти фильтры станут более точными со временем, когда больше людей начнет их использовать. В будущем пользователи смогут добавлять до 200 ключевых слов для блокировки.

Обе функции – управления темами и фильтрация по словам – уже доступны в разделе "Содержание" настроек приложения TikTok.