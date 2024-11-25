После выпуска поисковой системы OpenAI составит конкуренцию Google с еще одним продуктом

Компания OpenAI недавно запустила тестирование новой поисковой системы, которая может буквально положить конец существованию Google Search. Но на этом она останавливаться не собирается, ведь, по данным СМИ, на подходе еще один продукт, которых может похоронить другой бизнес корпорации.

Что это будет

OpenAI быстро расширяется и исследует новые сферы, чтобы закрепиться на рынке. Судя по всему, она стремится создать целую экосистему продуктов, которые будут работать благодаря ИИ. На этот раз речь идет о браузере, который сможет бросить вызов Chrome и завершить его доминирование в отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

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Сейчас очень трудно сказать, чего нам следует ожидать, поскольку мы еще не имеем браузеров, специально разработанных под ИИ. Такие сервисы, как Opera и Edge уже встроили свои или сторонние модели, но это только кнопки, которые дают доступ к чат-боту во всплывающем окне. Между тем Google работает над полноценной интеграцией Gemini на уровне функций.

Но успеет ли Google завершить, неизвестно, поскольку недавно подтвердилась информация о том, что правительство США хочет заставить корпорацию продать браузер Chrome и урезать доступ Gemini к информации, чтобы ограничить монополию компании. Если сервис таки будет продан, компании также запретят возвращаться на рынок браузеров определенное время, поэтому OpenAI получит огромный подарок.

Стоит отметить, что отдельные аналитики уже предположили, что. Это даст ей возможность не начинать с нуля, а лишь добавить к готовой программе свои новые функции.

Как бы там ни было, но известно, что OpenAI ведет переговоры с разработчиками сайтов и приложений, включая Eventbrite, Redfin, Priceline и Conde Nast, относительно своих будущих продуктов и даже совместных прототипов продуктов. Детали этих переговоров неизвестны – будут ли эти компании что-то разрабатывать для OpenAI, или компания привлечет какие-то уже готовые наработки.