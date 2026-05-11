Пентагон обнародовал десятки новых видео с НЛО – военные сами не знают, что на них

В США опубликовали новую партию рассекреченных видео с неизвестными аномальными явлениями. В кадре странные объекты над Сирией, загадочные тепловые сигнатуры и световые образования, природу которых военные до сих пор не могут объяснить.

Министерство обороны США в прошлую пятницу, 8 мая, открыло доступ к новой коллекции материалов об НЛО, рассказывает 24 Канал.

Впрочем, теперь они называются НАЯ (UAP), неизвестные аномальные явления (Unidentified Anomalous Phenomena). Это уточненное название объектов, наблюдений и образований, которые ранее в основном ассоциировали с термином НЛО (UFO). В "архив НЛО" вошли почти 30 видео и ряд фото, снятых различными военными платформами и сенсорами в 2024 году.

Где можно посмотреть ранее засекреченные файлы НЛО?

Документы будут появляться на на специальном веб-сайте. Обнародованный архив – это не окончательное количество документов. Ведомства будут публиковать новые порции файлов по мере их рассекречивания, поэтому архив будет пополняться со временем.

Часть записей уже объединило издание Space.com в одно большое скомпилированное видео, которое было опубликовано на их YouTube–канале. На кадрах можно увидеть объекты различной формы и поведения – от ярких точек до структур, которые операторы описывают как "футбольное тело" с выступами.

Один из самых обсуждаемых роликов был снят в октябре 2024 года в Сирии камерой полномасштабного видеонаблюдения американских военных. У сопроводительном отчете указано, что объект выглядел как "деформированный и неровный шар белого света". Также операторы зафиксировали странный эффект ореола или засветки в верхней части видеопотока.

Другой ролик, переданный Индо-Тихоокеанским командованием США, показывает девятисекундное наблюдение, сделанное инфракрасным сенсором на борту неназванной военной платформы. В документах Пентагона объект описывают как "тело, похожее на футбольный мяч", с тремя радиальными выступами – один направлен вертикально, еще два расходятся вниз под углом примерно 45 градусов.

Еще одно инфракрасное видео из того же региона длится почти 100 секунд. На нем видно маленькую светлую точку, которая движется между ветровыми турбинами. Из-за тепловизионного режима запись напоминает кадры научно-фантастического фильма – объект будто пролетает сквозь темный лес из гигантских механических конструкций.

Что говорят в Пентагоне о рассекреченных файлах?

Пентагон намеренно избегает каких-либо выводов относительно природы этих явлений. В сопроводительных документах прямо указано, что описание не является "аналитическим заключением, результатом расследования или фактическим определением природы или значения события".

Американские военные также отмечают: статус "неизвестного" не означает автоматически внеземное происхождение. Среди возможных объяснений называют экспериментальные дроны, ошибки программного обеспечения, особенности работы сенсоров или другие технические факторы.

Откуда вообще взялась массовая истерия вокруг НЛО?

Современная культура НЛО начала формироваться еще в конце 1940-х годов – в разгар Холодной войны между США и СССР. Одним из первых крупных триггеров стал инцидент в Розвелле в 1947 году. Тогда американские военные сообщили об обнаружении обломков "летающего диска" в штате Нью-Мексико, но почти сразу изменили версию и заявили, что это был обычный метеозонд.

Спустя десятилетия история обросла теориями заговора о якобы скрытой аварии инопланетного корабля и "сокрытии правды правительством США".

На волне общественного интереса ВВС США создали несколько программ по исследованию НЛО, самой известной из которых стал проект Project Blue Book. Он работал с 1952 по 1969 год и собрал более 12 тысяч сообщений о странных объектах в небе.

Основная цель этой программы заключалась в двух вещах: проверить, представляют ли такие явления угрозу национальной безопасности, и попытаться дать им научное объяснение.

Особенно сильный резонанс вызвали массовые наблюдения над Вашингтоном в 1952 году, когда неизвестные метки фиксировали не только очевидцы, но и военные радары. Из-за этого тема НЛО быстро попала на первые полосы газет и стала частью массовой культуры США. Впоследствии к этому добавились фильмы, телешоу и конспирологические теории о "секретных правительственных архивах".

Следует понимать, что значительную часть таких наблюдений позже объяснили секретными военными программами. Например, некоторые "НЛО" оказались шпионскими самолетами U-2 и A-12, о существовании которых общественность тогда не знала.

Почему США начали рассекречивать документы об НЛО?

Новая волна интереса к НЛО, или НАЯ началась уже в XXI веке, особенно после публикации в 2017 году материала The New York Times о секретной программе Пентагона AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program.

Журналисты сообщили, что американские военные годами изучали непонятные воздушные явления и собирали видео с истребителей и сенсоров.

После этого тема перестала быть маргинальной. В США начались слушания в Конгрессе, а военные официально признали, что часть инцидентов они не могут объяснить из-за недостатка данных.

В 2022 году Пентагон создал отдельный офис AARO – All-domain Anomaly Resolution Office, который занимается анализом сообщений о НАЯ. Именно этот офис сейчас собирает информацию от военных, пилотов и разведывательных структур.

В отчетах AARO отмечается, что большинство случаев имеют вполне земное происхождение – воздушные шары, дроны, птицы или технические артефакты сенсоров.

Причин для рассекречивания документов сразу несколько.

Во-первых, правительство США пытается уменьшить уровень конспирологии вокруг темы НЛО.

Во-вторых, военные признают, что часть неизвестных объектов может быть связана с технологиями других государств – например, разведывательными дронами Китая или России.

В-третьих, открытие архивов позволяет привлечь к анализу независимых исследователей и ученых.

В самом Пентагоне прямо заявляют, что "нераскрытые случаи" не означают доказательств существования инопланетян – часто военным просто не хватает данных для окончательного вывода.

В то же время США обещают и в дальнейшем постепенно открывать новые архивы и видео с неизвестными аномальными явлениями. Публиковать их будут каждые несколько недель.